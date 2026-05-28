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우원식 퇴임 회견서 “여야 갈등 격해져 걱정…평의원 돌아가 민주주의 실현”

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본문 요약

오는 29일로 전반기 국회의장 임기를 마치는 우원식 의장이 28일 "여야 갈등이 점점 일상화돼 앞으로 국회가 더 어려워지게 될 것"이라며 "평의원으로 돌아가서도 태도와 문화로서의 민주주의를 실현하도록 노력하겠다"고 밝혔다.

우 의장인 국회의장 접견실에서 열린 퇴임 기자회견에서 의장 임기를 마치는 소회를 밝히며 "법안 처리 과정에서 진통이 큰 적도 많았지만, 한 걸음이라도 앞으로 나아가야 한다고 판단했다"며 "중립을 여야 양편의 가운데서 가만히 있는 것이라고 한다면 앞으로 국회는 점점 더 어려워지게 될 것"이라고 말했다.

우 의장은 더불어민주당으로 복귀할 경우 당에서의 역할을 묻는 취재진의 질문에 "국회의장을 하면서 국회와 한국 민주주의를 더 사랑하게 됐다"며 "이런 마음을 가지고 어디에 있든지 한국 민주주의와 사회적 약자를 위해서 할 수 있는 일을 최선을 다하면서 지내겠다"고 답했다.

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우원식 퇴임 회견서 “여야 갈등 격해져 걱정…평의원 돌아가 민주주의 실현”

입력 2026.05.28 15:31

  • 강한들 기자

  • 기사를 재생 중이에요

우원식 국회의장이 28일 국회의장 접견실에서 퇴임 기자회견을 하고 있다. 2026.5.28 박민규 선임기자

우원식 국회의장이 28일 국회의장 접견실에서 퇴임 기자회견을 하고 있다. 2026.5.28 박민규 선임기자

오는 29일로 전반기 국회의장 임기를 마치는 우원식 의장이 28일 “여야 갈등이 점점 일상화돼 앞으로 국회가 더 어려워지게 될 것”이라며 “평의원으로 돌아가서도 태도와 문화로서의 민주주의를 실현하도록 노력하겠다”고 밝혔다.

우 의장인 국회의장 접견실에서 열린 퇴임 기자회견에서 의장 임기를 마치는 소회를 밝히며 “법안 처리 과정에서 진통이 큰 적도 많았지만, 한 걸음이라도 앞으로 나아가야 한다고 판단했다”며 “중립을 여야 양편의 가운데서 가만히 있는 것이라고 한다면 앞으로 국회는 점점 더 어려워지게 될 것”이라고 말했다.

우 의장은 더불어민주당으로 복귀할 경우 당에서의 역할을 묻는 취재진의 질문에 “국회의장을 하면서 국회와 한국 민주주의를 더 사랑하게 됐다”며 “이런 마음을 가지고 어디에 있든지 한국 민주주의와 사회적 약자를 위해서 할 수 있는 일을 최선을 다하면서 지내겠다”고 답했다.

6·3 지방선거에서 민주당을 지원할 것이냐는 질문에 대해서 우 의장은 “민주당에서 가장 오래 있었던 사람 중 한 사람이고, 그동안 민주당을 정말 민주당답게 만들려고 노력해왔다”며 “복당 후 당원으로 필요한 역할을 하겠다”고 밝혔다.

우 의장은 의장으로서의 성과에 대해 “역점 과제를 94.9% 달성했다”며 대표 사례로 국회 사회적 대화를 거론했다. 우 의장은 “노사 5단체가 전부 참여해서 인공지능(AI) 시대 산업 경쟁력 강화와 제도 밖 노동자 보호 방안을 도출했다”며 “국회 사회적 대화 기구를 법제화하는 국회법 개정이 후반기에는 꼭 매듭지어지도록 관심을 가져달라”고 말했다.

우 의장은 임기 중 가장 뜻깊은 일로 12·3 불법계엄 대응을, 가장 아쉬운 일로는 다시 있을지 모르는 불법계엄을 막을 개헌을 이뤄내지 못한 일을 꼽았다.

우 의장은 “(윤석열 전 대통령이) 검찰총장 출신이기 때문에 절차를 잘 지키지 않으면 큰일 나겠다고 생각했다”며 “평정심을 잃지 않고 절차를 지킨 것은 참 잘한 일이라고 생각한다”고 말했다.

또 우 의장은 “불법계엄을 막을 수 있도록 국회의 승인권을 받도록 하고, 48시간이 지나면 자동 해제되는 등 내용을 담은 개헌안을 통과시키지 못한 것은 굉장히 후회스럽다”며 “후반기에는 개헌을 진척시켜야겠다는 생각이 있다”고 말했다.

후임 국회의장 후보자인 조정식 민주당 의원에게는 “국민의힘 의원들이 일방에 선다고 항의한 적도 있고, 때로는 민주당 지지자에게 센 비판을 받은 적도 있었다”며 “정파적 선택을 하면 안 된다”고 말했다. 그러면서 “국민과 민주주의에 뭐가 이득인지 (생각하고) 확고한 민주주의라는 기준을 흔들리지 말고 가져줬으면 좋겠다”고 말했다.

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