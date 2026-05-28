WMO “5년 내 ‘가장 더운 해’ 기록 경신 확률 86%”

앞으로 5년 이내에 ‘역사상 가장 더운 해’ 기록이 경신될 확률이 86%에 이른다는 세계기상기구(WMO) 전망이 나왔다.

WMO는 이 같은 내용이 담긴 ‘전 지구 1~10년 기후 업데이트 보고서(GADCU)’를 28일 발표했다. GADCU는 한국 기상청을 포함해 전 세계 13개 기관의 250개 앙상블 멤버(예측 모델)를 활용해 매년 작성된다.

보고서는 올해부터 2030년까지의 전 지구 평균기온이 산업화 이전(1850~1900년)보다 1.3~1.9도 높을 것으로 예측했다. 지난해 예측(1.2~1.9도)보다 소폭 상승한 수치다.

향후 5년 중 적어도 한 해에 전 지구 평균기온이 산업화 이전보다 1.5도 이상 높을 확률은 91%에 달하는 것으로 분석됐다. 2024년 보고서에서 80%, 전년도 보고서에서 86%였던 가능성은 지속해서 증가했다. 국제사회는 2015년 파리협정을 통해 지구 평균 기온 상승 폭을 산업화 이전 대비 1.5도 이하로 제한하기 위해 노력하기로 약속한 바 있다.

WMO는 “파리협정에서 명시한 1.5도는 장기간, 일반적으로 20년 동안 지속되는 장기적인 온난화를 의미하기 때문에 연평균 기온이 이 수준을 초과하는 해가 있다고 해서 목표 달성이 불가능한 것은 아니다”라면서도 “지구 기온 상승 추세에 따르면 일시적인 1.5도 초과 현상은 더욱 빈번하게 발생할 것으로 예상된다”고 설명했다.

향후 5년 중 적어도 한 해가 현재까지 가장 더운 해였던 2024년보다 더울 가능성은 86%로 전망된다. 2024년 전 지구 평균기온은 산업화 이전보다 1.55(±0.13)도 높았다.

2026~2030년 전 지구 평균기온이 산업화 이전 대비 1.5도를 초과할 가능성은 75%로 나타났다. 전년도(70%)보다 5%포인트 상승했다.

다만 향후 5년 중 최소 한 해의 평균 기온이 산업화 이전 대비 2.0도를 초과할 가능성은 1% 미만으로 매우 낮았다. 2.0도는 인류가 피해야 할 기후 재앙의 마지노선으로 여겨진다.

보고서는 향후 5년 겨울(11~3월) 평균 북극 기온이 최근 30년(1991~2020년)에 비해 2.8도 높을 것으로 예측했다. 같은 기간 전 지구 평균기온 상승 폭의 3.5배가 넘는 수치다.

김주홍 극지연구소 해양대기연구본부 책임연구원은 “북극 해빙이 줄면 해양의 열 흡수가 늘어나 추가적인 해빙 감소와 기온 상승을 촉진할 수 있다”며 “이는 단순한 극지 문제가 아니라 중위도 극한기상 위험과도 연결될 수 있어 지속적 감시와 예측 연구가 필요하다”고 했다.

예상욱 이화여대 기후에너지시스템공학과 교수는 “최고 기온을 경신한 게 불과 2년 전인데, 5년 안에 다시 최고 기온 기록 경신이 전망된다는 것은 주목할 만하다”며 “동아시아 지역 평균 기온은 전 지구 평균 기온보다 더 빠르게 상승하고 있어 한국도 향후 5년, 10년 단위의 상세한 기후 전망을 통해 국가 운영 전략을 제시해야 한다”고 말했다.