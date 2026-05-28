울산시, 아파트 21곳에 공동체 활성화 지원··· 최대 500만 원

울산시가 공동주택 입주민의 자발적인 참여와 소통을 이끌고, 화합하는 아파트 공동체 문화를 확산하기 위해 본격적인 지원에 나선다. 시는 최근 ‘공동주택 공동체 활성화 공모사업 심사위원회’를 열고 주민 간 상생 효과가 높은 최종 21개 지원 대상 단체를 확정했다고 28일 밝혔다.

이 사업은 이웃 간 단절을 해소하고 주민들이 직접 기획하는 프로그램을 활성화하기 위해 지난해부터 추진됐다. 올해 선정된 단체들은 오는 11월 말까지 각 단지 특성에 맞춰 소규모 음악회, 친환경 자원순환 활동, 입주민 정원 가꾸기 등을 자율적으로 추진한다.

주요 사례로 뉴시티 에일린의뜰 2차는 요리·공예 체험을, 동원로얄리더스는 가을밤 영화제를 개최한다. 에듀파크 에일린의뜰은 환경보호 활동인 ‘줍킹’(산책하면서 쓰레기를 줍는 활동)과 주민 어울림마당을, 한신더휴 에듀포레 2단지는 작은 음악회와 어린이 중심의 체험 프로그램을 운영할 계획이다.

선정 단체에는 사업 규모에 따라 단체당 최대 500만 원의 보조금이 지원된다. 시는 체계적인 사업 집행을 위해 오는 6월 보조금 시스템 사용 방법 등을 안내하는 설명회와 컨설팅을 진행할 예정이다.

울산시 관계자는 “층간소음 등으로 이웃 간 갈등이 부각되는 요즘, 주민들이 자발적으로 화합하려는 활동은 매우 가치 있다”라며 “살기 좋은 주거 문화가 확산되도록 지원하겠다”라고 말했다.