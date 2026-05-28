TV토론회 돌연 불참한 국힘 포항시장 후보···시민단체 “자격없다”

6·3 지방선거를 일주일 앞두고 국민의힘 박용선 포항시장 후보가 법정 선거방송토론회에 돌연 불참하면서 논란이 일고 있다.

포항참여연대와 포항바로세우기실천연대본부는 28일 성명을 내고 “박 후보가 공개 검증의 자리이자 민주주의의 최소한 장치인 법정토론회에 불참했다”며 “시민 앞에 서야 할 후보가 검증을 회피한 것은 유권자의 알 권리를 외면한 행위”라고 주장했다.

이어 “박 후보를 둘러싼 각종 사법 리스크와 도덕성 문제가 제기되는 상황에서 토론회 불참은 시민사회의 우려를 더욱 키우고 있다”며 “시민 검증을 거부한 후보는 포항시장이 될 자격이 없다”고 밝혔다.

앞서 박 후보는 전날 포항MBC에서 열린 포항시장 후보 법정토론회 시작 1시간 전 불참을 통보했다. 토론회는 박희정 더불어민주당 후보와 박승호 무소속 후보만 참석한 채 진행됐다.

법정토론회는 공직선거법에 따라 선거방송토론위원회가 의무적으로 개최하는 토론회다. 정당한 사유 없이 불참할 경우 1000만원 이하의 과태료가 부과되며 불참 사실이 공개적으로 게시된다. 2024년 국회의원 선거에서 토론회에 불참한 조인철 광주서구갑 민주당 후보에게 과태료 1000만원이 부과된 사례가 있다.

경쟁 후보들도 박 후보를 향해 공세 수위를 높였다. 박희정 민주당 후보는 “법정토론회는 후보의 선택 행사가 아니라 유권자가 후보의 정책·비전·자질을 직접 비교할 수 있도록 마련된 공식 검증 절차”라며 “토론 불참은 유권자의 판단 기회를 빼앗는 것”이라고 비판했다.

박승호 무소속 후보도 “자신의 사법리스크를 지목당하는 것이 두려운 것 아니냐”며 “시민을 무시하고 중앙당과 국회의원에게만 잘 보이면 된다는 안이한 생각의 후보는 사퇴해야 한다”고 주장했다.

경북경찰청은 지난 4월 박 후보를 공직선거법 위반과 횡령 혐의로 검찰에 송치했다. 대구지검 포항지청은 최근 보완수사를 요구하며 사건을 경북경찰청으로 다시 돌려보낸 것으로 알려졌다.

박 후보 측은 상대 후보들의 네거티브 공세로 인해 토론회가 정책 검증보다 비방전 양상으로 흐를 가능성이 커 불참했다는 입장이다.

박 후보 선대위는 “최근 상대 후보들의 마타도어 선거가 도를 넘고 있고 토론회마저 정책은 뒷전인 채 박 후보를 향한 공격의 장으로 흐를 우려가 크다고 판단해 불참을 결정했다”며 “토론회를 통해 전달하지 못한 정책과 공약을 시민들에게 더 적극적으로 알리겠다”고 말했다.