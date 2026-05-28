내년 베니스비엔날레 건축전 한국관 예술감독에 이장환 선정

내년 이탈리아 베네치아에서 열리는 제20회 베니스비엔날레 국제건축전의 한국관 예술감독으로 이장환 어반오퍼레이션즈 대표(51·사진)가 선정됐다고 한국문화예술위원회가 28일 밝혔다.

이 감독은 네덜란드 건축사무소 OMA에서 건축가로 활동하며 카타르 국립도서관을 비롯해 여러 아시아, 유럽, 중동 프로젝트를 수행했다. 대도시권 바깥의 변화를 관찰하고 잠재된 가능성을 탐색하는 중소도시포럼도 운영하고 있다.

내년 한국관 전시는 ‘사라지는 도시, 누적하는 건축’(가제)을 주제로 인구 감소와 고령화라는 전 세계적 흐름 속에서 한국의 ‘초수축’(Hyper-Shrinkage) 현상을 조명한다. 한국의 지방 중소도시들에서 관측되는 도시·건축적 변이들에 주목하는 한편, 이를 단순한 지역적 특수성이나 쇠퇴의 징후로 보기보다는 성장의 관성을 버리고 소멸을 수용하는 과정에서 탄생한 진보적 적응 방식으로 재해석한다.

전시는 인구가 감소하는 한국 지방 중소도시에서 발견되는 ‘방치된 공백’들과 노후화된 주택들에 일시적 재료들이 덧대어지는 현상에 주목하면서, 이러한 경향이 전 세계가 마주하게 될 미래로 보고 그 안에 잠재된 가능성을 탐색한다. 전시에는 배윤경 단국대 건축학과 겸임교수와 네덜란드 건축사무소 MVRDV의 이교석 어소시에이트 디렉터, 고재협 미션오브젝트 공동대표가 작가 겸 공동 큐레이터로 참여한다.

1895년 시작된 베니스비엔날레는 미술전과 건축전이 격년으로 열리며, 내년 건축전은 5월8일부터 11월21일까지 열린다.