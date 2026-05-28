BTS 부산공연 ‘바가지 숙박’ 논란에 대책마련 나선 정부···대체숙박 1300개 확보, 담합 단속 나서

다음달 BTS 부산 공연을 앞두고 ‘바가지 숙박요금’ 논란이 일면서 정부도 대학교 등 대체 숙박시설 1300개를 확보하는 등 대책 마련에 나섰다. 현장점검을 통해 숙박업소의 가격 담합을 단속하고 타 지역과 부산을 연결하는 심야 교통편도 늘린다.

정부는 28일 재정경제부와 문화체육관광부 공동 주재로 ‘지역 바가지요금 근절 관련 TF회의’를 개최했다. 전날 이재명 대통령은 “숙박비 바가지 때문에 이미지가 많이 안좋아지고 있다”고 언급한 바 있다.

정부는 우선 대체 숙박 시설을 최대한 확보해 관광객의 숙박 부담을 최소화하기로 했다. 부산과 양산·창원 등 인근 지역 대학교와 종교시설, 공공기관 연수원, 청소년 수련시설 등 1300여개 대체숙박시설을 확보해 관광객에게 유·무상으로 숙소를 제공한다. 이용 가능한 숙박시설과 예약 방법은 ‘비짓부산’이나 한국관광공사가 운영하는 ‘비짓 코리아’ 등을 통해 안내할 예정이다.

정부는 또한 부산 인근 지역으로 이동하는 야간열차를 증편하고 부산과 서울을 오가는 심야버스를 증편하는 방안도 검토하고 있다.

바가지 요금 등을 단속하기 위해 국세청·공정거래위원회·문체부·부산시 등이 참여하는 관계부처 합동 특별 현장점검도 실시한다. 오는 29일과 다음달 8~9일 현장점검을 통해 공연장 인근 숙박업소의 운영과 위생 상태, 숙박업소 가격담합 여부를 집중 점검한다는 방침이다.

또, 일방적으로 예약을 취소하는 업체가 발생하면 지방정부가 점검에 나서고, 국세청은 조세탈루 혐의 등을 조사하는 등 협업 체계를 강화한다고 밝혔다.

정부는 바가지요금의 근본적 해결을 위해 ‘바가지 안심가격제도’ 등에 대한 관계법령 개정절차를 신속히 이행할 계획이다.