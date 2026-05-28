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한쪽 팔다리만 더 빨리 자라는 ‘이 질환’··· 뼈 성장 속도 정밀 측정해 균형 맞춘다

입력 2026.05.28 15:59

선천성 편측 비대증이 나타난 ‘베크위트-비데만 증후군’ 환자의 사지 X레이 사진. 왼쪽 무릎 뼈가 더 길고 큰 모습이 발견되며(a 사진), 실제 나이와 뼈 나이가 같은 오른손(b 사진) 에 비해 왼손(c 사진)에선 뼈 나이가 0.6세 앞선 모습이 관찰된다. 서울대병원 제공

선천성 편측 비대증이 나타난 ‘베크위트-비데만 증후군’ 환자의 사지 X레이 사진. 왼쪽 무릎 뼈가 더 길고 큰 모습이 발견되며(a 사진), 실제 나이와 뼈 나이가 같은 오른손(b 사진) 에 비해 왼손(c 사진)에선 뼈 나이가 0.6세 앞선 모습이 관찰된다. 서울대병원 제공

국내 연구진이 신체의 좌우 한쪽 팔다리가 다른 쪽보다 더 커지는 ‘선천성 편측 비대증’ 환자의 뼈 성장 속도 차이를 구체적으로 규명한 연구 결과를 세계 최초로 발표했다. 성장 과정에서 나타나는 양쪽 뼈 길이와 성장 속도를 바탕으로 이전보다 더 정밀하게 수술 시기를 결정할 수 있는 근거가 될 전망이다.

서울대병원 소아정형외과 신창호 교수, 이원익 임상강사 연구팀은 이 같은 내용의 연구가 국제학술지 ‘소아 정형외과 저널(Journal of Children’s Orthopaedics)’에 게재됐다고 28일 밝혔다. 연구진은 기존 방법의 한계를 보완할 수 있게 개월 단위로 뼈 나이를 측정할 수 있게 측정 체계를 보완해 환자 118명의 뼈 성장 속도를 계산했다.

선천성 편측 비대증 또는 편측 저형성증은 신체의 한쪽이 반대쪽보다 눈에 띄게 크거나 작게 자라는 희귀질환이다. 양쪽 팔다리의 길이나 굵기가 비대칭적으로 자라기 때문에 이 차이가 커질수록 몸의 균형도 무너져 보행장애와 척추측만, 관절의 퇴행성 변화 등 심각한 합병증으로 이어질 위험이 있다. 주로 ‘베크위트-비데만 증후군’이나 ‘실버-러셀 증후군’ 등의 유전적 이상이 대표적인 원인으로 꼽힌다.

팔다리 길이 차이를 교정하는 치료를 위해선 주로 길어진 쪽의 성장 속도를 늦춰 짧은 쪽이 따라잡을 수 있게 성장판 수술을 시행한다. 이때 정확한 수술 시기를 결정하려면 뼈 나이 측정이 필수적이지만 이전까지는 양쪽의 성장 속도가 비슷할 것으로 전제했고 성장 속도 분석은 덜 정밀했던 탓에 예상과 실제가 달라지는 경우도 적지 않았다. 예를 들어 긴 쪽 다리의 성장이 5개월 앞섰다면 그만큼 성장이 멈추는 시기도 앞당겨지는데, 기존 방법대로 치료했을 땐 성장이 더 이어질 것으로 예상한 탓에 너무 일찍 성장판을 묶는 수술을 해버릴 우려가 있었다. 이 경우 원래 더 길었던 다리가 최종 성장을 마친 뒤엔 반대로 훌쩍 짧아지는 부작용이 발생해 재수술을 해야 할 위험이 있다.

연구진은 보다 정밀하게 양쪽 팔다리 뼈의 성숙도를 계산할 수 있게 기존 체계를 수정하는 한편, 전처럼 손 뼈만 대상으로 하는 대신 무릎 뼈까지 추가로 분석 대상에 포함시켰다. 그 결과, 단순히 좌우 뼈 나이를 비교했을 때는 유의미한 차이가 없었으나, 길이가 긴 쪽과 짧은 쪽을 나눠 뼈의 성장 속도를 비교하니 명확한 차이가 나타났다. 전체 참여자 중 길이가 긴 팔의 뼈 나이가 짧은 쪽보다 평균 1.2개월 더 앞선 것으로 확인됐다. 특히 베크위트-비데만 증후군 환자에게 뼈 성장의 비대칭성이 가장 두드러져 길이가 긴 다리의 뼈 나이는 평균 7.1개월, 팔의 뼈 나이는 3.2개월 더 많은 것으로 나타났다. 반면 실버-러셀 증후군 등 다른 질환군에서는 유의미한 차이가 관찰되지 않았다.

연구진은 이 연구 결과가 팔다리 길이를 교정하는 치료의 정밀도를 높이는 데 기여할 것으로 전망했다. 신창호 교수는 “선천성 편측 비대증·저형성증 환자에서 팔다리 길이 차이를 치료할 때는 단순히 길이만 비교하는 것이 아니라 어느 쪽 뼈가 더 빨리 자라고 있는지를 함께 평가해야 한다”며 “이번 연구가 환아들의 성장 예측과 수술 계획 수립에 실질적인 근거를 제공하길 기대한다”고 말했다.

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