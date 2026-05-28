“환자 살리는 병원이 탄소 배출원?”···의료계도 탈탄소 시동

중동 전쟁으로 에너지 수급 위기감이 커지며 병원 등 보건의료 분야에서도 탈탄소화 논의가 본격화하고 있다. 에너지 위기로 인해 필수진료가 흔들리지 않도록 의료체계 안정성을 높이고, 환자를 치료하는 병원이 온실가스를 배출해 다시 건강을 위협하는 ‘보건의료의 역설’을 끊겠다는 취지다.

보건복지부는 28일 제6차 의료혁신위원회를 열고 ‘보건의료 분야 탈탄소화 실천 권고안’을 심의했다고 밝혔다. 의료기관의 탈탄소화를 단순한 환경정책이 아닌 환자의 생명과 직결된 필수 안보 과제로 규정하고, 근본적인 체질 개선을 주문한 것이다.

위원회가 이처럼 강도 높은 혁신을 권고한 배경에는 의료기관 특유의 막대한 에너지 소비 구조가 자리 잡고 있다. 보건의료 분야는 24시간 가동되는 의료기기와 공조 설비에 의존하는 대표적인 에너지 다소비 영역이다. 의약품·의료기기 제조부터 환자와 직원의 교통, 급식 조달, 의료폐기물 처리 등 공급망 간접배출(Scope 3)까지 포함하면 전 세계 온실가스 배출량의 약 4.2~4.4%를 차지한다.

이 같은 문제를 해결하기 위해 위원회는 3대 전략 목표를 제시했다. 의료기관이 수동적 객체가 아닌 정책 수립의 핵심 주체로 나서는 패러다임 전환, 탄소 배출이 없는 에너지 자립형 친환경 병원으로의 인프라 혁신, 기후위기 피해가 집중되는 취약계층을 보호하는 포용적 회복력 구축 등이 핵심이다.

이를 실행하기 위한 세부 과제로는 복지부와 국가기후위기대응위원회 내에 전담 부서를 신설하고, 기후 대응을 위한 별도 기금을 마련해 총괄 추진체계를 구축할 것을 주문했다. 아울러 국내 보건의료 부문의 총 탄소 배출량을 과학적으로 추계해 2030년까지 감축 목표 지침을 마련하고, 상급종합병원부터 300병상 이상 종합병원까지 단계적으로 환경정보 공개 의무화를 추진하도록 제안했다.

현장의 자발적 참여를 유도하기 위한 보상책도 권고안에 들어갔다. 친환경 병원에는 세제 혜택과 부담금 감면 등 경제적 유인책을 제공하고, 병원 건물 특화 ‘그린 인증제도’를 도입할 것을 제안했다. 진료 현장에서는 전자의무기록(EMR) 시스템에 기후보건 관련 기능을 추가해 탄소 배출을 실시간으로 모니터링하는 체계를 갖출 것을 제시했다.

정기현 의료혁신위원장은 “의료기관의 탈탄소화라는 시의성 높은 주제에 대해 많은 전문가와 현장의 의견을 수렴해 권고안을 마련한 만큼, 정부가 이를 적극 수용해 조속히 정책화에 착수하기를 희망한다”고 말했다.