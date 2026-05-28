법원 “윤미향·정의연 후원금 돌려줄 의무 없다”···1심 원고 패소 판결

일본군 ‘위안부’ 피해자 후원금 문제와 관련해 정의기억연대(정의연)와 윤미향 전 국회의원 등을 상대로 제기된 후원금 반환 청구 소송이 법원에서 기각됐다. 2020년 정의연 후원금 유용 의혹이 불거지면서 후원자들이 120만원의 후원금을 돌려달라며 소송을 제기한지 약 6년 만이다.

서울서부지법 민사36단독 주한길 판사는 28일 정의연 후원자들이 정의연과 전신인 한국정신대문제대책협의회, 그리고 윤 전 의원을 상대로 낸 후원금 반환 청구 소송에서 원고의 청구를 기각했다. 소송 비용도 각자 부담하도록 했다. 구체적인 기각 사유는 알려지지 않았다.

이번 소송은 2020년 일본군 ‘위안부’ 피해자 이용수 할머니의 폭로로 단체들의 후원금 유용 의혹이 불거지면서 시작됐다. 당시 정의연 후원자 2명은 위안부 피해자 지원 단체들이 피해자 지원 명목으로 받은 후원금이 제대로 사용되지 않았다고 주장하며 그해 9월 후원금 120만 원을 돌려달라는 소송을 법원에 제기했다.

그동안 관련 형사 사건의 경과를 지켜보기 위해 미뤄졌던 민사 재판은 윤 전 의원이 후원금 횡령 혐의로 징역형을 확정받으면서 재개됐다. 윤 전 의원은 정의연 후원금 횡령 등 혐의로 기소돼 2023년 9월 항소심에서 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고받았다. 2024년 11월 대법원은 이 판결을 최종 확정했다.

이후 재판부는 지난해 1월 원고들이 반환 청구한 기부금을 모두 돌려주라는 내용의 화해권고 결정을 내렸다. 그러나 윤 전 의원 등이 불복해 이의신청을 제기하며 재판이 이어져 왔다.

재판부는 이날 위안부 피해자 지원시설인 ‘나눔의집’을 상대로 후원자 3명이 365만원의 후원금을 돌려달라며 제기한 후원금 반환 청구 소송 역시 기각했다.