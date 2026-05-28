강병삼 전 제주시장, ‘농지법 위반’ 1심 무죄→2심 벌금형

농지법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 강병삼 전 제주시장이 항소심에서 벌금형을 선고 받았다.

제주지법 형사2부(서범욱 부장판사)는 28일 농지법 위반 혐의로 기소된 강 전 시장에 대해 무죄를 선고한 원심을 파기하고 벌금 5000만원을 선고했다.

같은 혐의로 재판에 넘겨진 동료 변호사 3명에 대해서도 각 벌금 3000만원을 선고했다.

강 전 시장과 동료 변호사 3명은 2019년 11월21일 제주시 아라동에 있는 농지 5필지 6997㎡를 함께 매입하는 과정에서 실제 농업경영에 대한 의사 없이 허위로 농지취득자격증명을 발급받은 혐의로 재판에 넘겨졌다.

검찰은 이들이 시세차익을 얻기 위해 직접 경작할 의지가 없음에도 허위 농지취득자격증명을 발급받아 농지를 사들인 것으로 봤다.

반면 피고인 측은 시세차익을 목적으로 해당 농지를 취득한 것이 아니며 거짓이나 부정한 방법으로 농지취득자격증명서를 발급받지 않았다고 주장했다.

이에 1심 재판부는 “피고인들이 실제 일부 자기 노동력을 들여 자경해 온 것으로 보인다”면서 “검사 제출 증거만으로는 허위로 농지취득자격증명을 받았다고 단정할 수 없다”고 무죄를 선고했다.

검찰은 사실오인과 법리 오해 등을 이유로 항소했다.

항소심 재판부는 “이 사건 농지 취득 당시 피고인들은 변호사 활동을 활발히 하고 있었던 만큼 농업을 부업이나 전업으로 할 계기가 없었고, 기존 보유 농지도 정상적으로 농업을 했다고 보기 어려운 상황이었다”면서 “피고인들 진술 따르더라도 막연히 같이 농사를 지어보자는 말만 오갔을 뿐 구체적인 계획이나 준비는 없었던 것으로 보인다”고 밝혔다.

재판부는 “농지를 인도받기까지 1년 가량의 시간이 있었음에도 구체적인 영농 계획을 세우지 않았다”면서 “피고인들은 농업경영에 이용할 의사 없이 허위 내용으로 농지취득자격증명을 받은 사실이 인정된다”고 밝혔다.