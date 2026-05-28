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밀입국 하다 붙잡힌 중국 반체제 인사 둥광핑 구속영장 기각

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본문 요약

고무보트를 타고 충남 태안 앞바다로 밀입국하다 붙잡힌 중국 반체제인사 둥광핑에 대한 구속영장이 기각됐다.

둥광핑의 가족은 그가 태국에서 중국으로 강제송환될 당시 캐나다로 망명했다.

구속영장이 기각됨에 따라 해경은 불구속 상태로 둥광핑의 정확한 밀입국 경위 등을 조사할 방침이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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밀입국 하다 붙잡힌 중국 반체제 인사 둥광핑 구속영장 기각

입력 2026.05.28 16:32

수정 2026.05.28 17:42

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  • 이종섭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

중국 반체제 인사 둥광핑이 충남 태안 앞바다로 밀입국할 당시 이용한 고무보트. 태안해경 제공

중국 반체제 인사 둥광핑이 충남 태안 앞바다로 밀입국할 당시 이용한 고무보트. 태안해경 제공

고무보트를 타고 충남 태안 앞바다로 밀입국하다 붙잡힌 중국 반체제인사 둥광핑에 대한 구속영장이 기각됐다.

대전지법 서산지원 석지성 영장전담 판사는 28일 출입국관리법 위반 혐의로 구속영장이 청구된 중국인 둥광핑에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 거쳐 영장을 기각했다.

석 판사는 “구속 사유와 필요 상당성을 인정하기 어렵다”며 “도망하거나 증거를 인멸할 우려가 있다고 보기 어렵다”고 영장 기각 사유를 밝혔다.

둥광핑은 지난 25일 오후 9시36분쯤 길이 3.3m짜리 고무보트를 타고 태안군 서격비도 북서방 약 18㎞ 지점으로 접근하다 인근 어선에 발견돼 신고를 받고 출동한 해양경찰에 긴급체포 됐다.

그는 과거에도 여러차례 중국에서 탈출을 시도했던 반체제 인사로 알려져 있다. 톈안먼 사태 관련 서한에 서명했다는 이유로 1999년 경찰에서 파면됐고, 2014년에는 텐안먼 추모 행사에 참여했다 당국에 구금됐던 것으로 알려졌다.

구금 상태에서 풀려난 이후에는 가족과 함께 태국으로 탈출해 유엔 인권이사회 전신인 인권위원회에서 난민 지위를 인정받았지만, 중국으로 강제송환된 뒤 징역형을 선고받고 복역했다. 2020년 베트남으로 넘어간 그는 베트남 당국에 붙잡혀 2022년 다시 중국에 송환됐다.

둥광핑은 현재 캐나다 망명을 희망하고 있는 것으로 전해졌다. 둥광핑의 가족은 그가 태국에서 중국으로 강제송환될 당시 캐나다로 망명했다.

사건을 수사 중인 태안해경은 둥광핑의 구속영장이 기각됨에 따라 그의 신병을 대전출입국외국인사무소에 인계하고 불구속 상태에서 정확한 밀입국 경위 등을 조사할 방침이다. 해경 관계자는 “영장이 기각됐기 때문에 적법한 절차에 따라 출입국 관리당국에 피의자 신병을 인계한 뒤 수사를 이어갈 예정”이라고 말했다.

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