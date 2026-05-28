고진수 세종호텔 노조지부장 옥중 단식 돌입... 공대위 “구속 취소하라”

해임 교사 복직 요구 시위에 참여하다 구속된 고진수 민주노총 서비스연맹 세종호텔지부장이 구속의 부당성과 인권침해 등에 항의하기 위해 단식 중이다.

세종호텔 정리해고 철회를 위한 공동대책위원회(공대위)는 28일 오후 1시30분 서울 구로구 서울남부구치소 앞에서 기자회견을 열고 고 지부장이 지난 22일부터 무기한 단식을 시작했다고 밝혔다.

고 지부장은 공대위가 대독한 입장문에서 “방어권이 충분히 보장된 상황에서 재판에 임할 수 있도록 석방을 요구한다”라며 “관철될 때까지 단식을 이어갈 것”이라고 말했다. 고 지부장은 서울남부구치소에 수감 중이다.

고 지부장은 법원이 구속영장을 발부하면서 그 사유로 ‘도주 우려’를 든 점에도 재차 반발했다. 그는 “구속은 두렵지 않으나 그 이유가 도주 우려라는 데에는 치욕스럽고 분노하지 않을 수 없다”며 “생존권과 노동권을 찾기 위한 활동을 주거침입이라는 죄명으로 노동을 지우고 도주 우려라는 이유로 구속한 것에 대해 다시 한번 분노하지 않을 수 없다”고 했다.

고 지부장은 남부구치소가 경찰과 검찰 조사 시 수갑과 포승줄을 풀어줄 것도 요구했다. 공대위도 “지난 22일 고 지부장이 휴대폰 포렌식을 위해 서울경찰청에 갔을 때 교도관이 수갑과 포승줄을 풀어주지 않았다”며 “모욕적인 인권침해”라고 했다. 고 지부장과 휴대폰 포렌식 절차에 동행했던 황호준 변호사는 수갑을 채운 채 포렌식 절차가 이뤄진 것에 대해 “기본권과 적법절차의 문제”라고 말했다.

공대위는 정부를 규탄하기도 했다. 김란희 세종호텔 노조 조합원은 “(고 지부장이) 336일의 고공농성을 해제한 지 며칠이나 됐다고 또다시 인신 구속을 하느냐”며 “노동자를 탄압하고 죽음으로, 벼랑 끝으로 내모는 정부에 분노하지 않을 수 없다”고 말했다. 명숙 인권운동네트워크 바람 활동가는 “이런 모욕적인 행위를 할 수 있는 것은 이재명 정부의 시그널”이라고 주장했다.

고 지부장은 지난달 15일 서울 용산구 서울시교육청에서 해임 교사 지혜복씨의 복직을 요구하며 농성을 벌이다 공동건조물 침입 혐의 등으로 지난달 29일 구속 기소됐다.