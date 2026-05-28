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‘혼탁해진 선거전’ 딥페이크 게시물 삭제 요청 1만건 ↑···지난 대선 때 초과 전망

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6·3지방선거를 앞두고 중앙선거관리위원회가 온라인 플랫폼 사업자에게 삭제를 요청한 딥페이크 게시물 건수가 1만건을 넘어선 것으로 나타났다.

행정안전부는 올해 들어 지난 27일까지 중앙선관위 딥페이크 게시물 삭제 요청 건수가 1만319건으로 집계됐다고 28일 밝혔다.

이는 지난해 21대 대선이 확정인 4월4일부터 선거일인 6월3일까지 중앙선관위가 삭제 요청한 1만510건 중 98.2%에 해당한다.

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‘혼탁해진 선거전’ 딥페이크 게시물 삭제 요청 1만건 ↑···지난 대선 때 초과 전망

입력 2026.05.28 17:00

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 3월10일 정부서울청사에서 열린 AI 딥페이크 탐지 분석 모델 시연회에서 박남인 국립과학수사연구원 연구관이 선거유세 현장 가짜뉴스 탐지기술을 시연하고 있다. 연합뉴스

지난 3월10일 정부서울청사에서 열린 AI 딥페이크 탐지 분석 모델 시연회에서 박남인 국립과학수사연구원 연구관이 선거유세 현장 가짜뉴스 탐지기술을 시연하고 있다. 연합뉴스

6·3지방선거를 앞두고 중앙선거관리위원회가 온라인 플랫폼 사업자에게 삭제를 요청한 딥페이크(불법합성물) 게시물 건수가 1만건을 넘어선 것으로 나타났다.

행정안전부는 올해 들어 지난 27일까지 중앙선관위 딥페이크 게시물 삭제 요청 건수가 1만319건으로 집계됐다고 28일 밝혔다. 이는 지난해 21대 대선이 확정인 4월4일부터 선거일인 6월3일까지 중앙선관위가 삭제 요청한 1만510건 중 98.2%에 해당한다.

딥페이크·인공지능(AI)으로 허위·가짜뉴스를 만들거나 유포해 올해 적발된 사람은 921명이다. 행안부 관계자는 “선거일이 일주일 정도 남은 점을 고려하면 삭제 요청 건수는 지난 대선 수준을 넘어설 것으로 예상된다”고 말했다.

딥페이크와 AI로 조작한 게시물은 선거를 앞두고 급증하고 있다. 지난 3월 국내 석유가 북한으로 흘러 들어간 것처럼 이미지를 조작하고 허위 글을 올렸다가 전기통신기본법 위반 혐의로 입건된 경우가 대표적이다. 이 남성은 블로그에 ‘울산 원유 90만 배럴이 울산에서 중국 다롄으로 해상 운송, 다롄과 북한 송유관을 통해 북한으로 유입되었으며, 이를 국정원 공작관이 폭로하였다’는 허위 글과 함께 조작된 이미지와 계좌번호, 특정 광고 등을 게시한 혐의다.

울산에서는 지역 구청장 예비후보 A씨는 “시사 주간지 타임(TIME)이 올해 2026년 발전을 이끌 인물로 자신을 선정했다”는 뉴스 보도 내용을 페이스북에 게시했는데, 이는 AI로 조작한 딥페이크 영상이었다.

행안부는 경찰청, 방송미디어통신위원회 등과 범정부 허위·가짜뉴스 대응 실무회의를 열고 방안을 논의했다. 행안부는 구글 등 다국적 기업과도 온라인상에서 허위·가짜뉴스가 생성·유통되지 않도록 협력을 강화할 방침이다.

행안부 관계자는 “지방선거가 종료될 때까지 플랫폼 사업자가 신속히 가짜뉴스를 삭제하고 이용자의 접근을 차단할 수 있도록 관계기관과 가짜뉴스 탐지와 삭제, 고발, 수사 등의 조치를 최대한 신속히 추진하겠다”고 말했다.

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