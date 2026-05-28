‘바람 앞 등불’ 종전 협상···미·이란, 다시 강대강 대치하나

미국과 이란 간 종전 협상 타결이 머지 않았다는 기대가 불안으로 바뀌고 있다. 양측이 협상 내용에 관한 이견을 노출하며 신경전을 벌인 데 이어 상대의 군사 시설을 겨냥한 공습을 주고받으며 군사적 긴장마저 고조됐기 때문이다. 이번 협상이 석달을 끌어온 전쟁을 매듭짓지 못한 채 ‘바람 앞 등불’처럼 흔들리는 형국이다.

27일(현지시간) 로이터통신·알자지라방송 등에 따르면, 미국과 이란은 종전 협상에 관해 불만 섞이거나 엇갈린 목소리를 잇따라 냈다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 백악관 내각 회의에서 “지금까지 그들은 우리가 만족할 수준에 이르지 못했다”며 이란에 대한 불만을 표출했다. 그는 이어 “어떻게 될지 지켜봐야 한다. 어쩌면 우리가 끝장내야 할 수도, 당장은 그럴 필요가 없을 수도 있다”며 합의 불발시 대규모 공습 가능성을 시사했다.

이란의 농축 우라늄을 중국·러시아에 넘기는 방안에 대한 불편한 심기도 내비쳤다. 전날 SNS를 통해 이란 농축 우라늄의 현지 또는 제3국 폐기를 수용할 뜻을 처음 밝힌 그는 “(중·러에 반출하는 것은) 내가 불편하다”며 선을 그었다. 농축 우라늄이 쉽게 무기화가 가능한 만큼 이란의 우방이자 군사 강국인 중국·러시아에 맡길 순 없다는 뜻을 밝힌 것이다.

트럼프 대통령은 또 “11월 중간 선거는 신경쓰지 않는다”며 국내 상황 때문에 미국이 서둘러 타협할 수밖에 없을 것이라는 관측도 일축했다.

미국은 이란에 대한 제재를 추가하기도 했다. 미 재무부는 이날 이란이 호르무즈 해협 통항 관리를 명분으로 최근 설립한 페르시아만해협청(PGSA)를 제재 대상에 추가하면서 “호르무즈 해협을 통과하는 선박을 협박해 국가 지원 테러 활동을 위해 수익을 창출하려는 새로운 시도”라고 주장했다.

파열음은 이란에서도 나왔다. 이란 파르스 통신은 이날 소식통을 인용해 “트럼프 대통령이 몇 시간 안에 미국과 이란 간 합의가 최종 타결됐다고 일방적으로 가능성이 있다”고 보도했다. 이견이 완전히 해소되기 전에 이란을 압박하기 위한 수단으로 일방적 발표를 할 것이란 주장이다. 국영 IRIB 방송이 미·이란 간 양해각서(MOU) 초안에 ‘호르무즈 해협의 상업 선박 통항 완전 복원 대신 미군이 해당 지역에서 철수’하는 내용이 담겼다고 보도하자 백악관이 “완전한 날조”라고 반박하며 부딪히기도 했다.

협상을 두고 이견을 노출한 데 이어 무력 충돌마저 이어졌다. 미군은 이날 호르무즈 해협 인근 도시인 반다르 아바스 동쪽 지역을 공격했다. 익명을 요구한 미군 관계자는 “미군과 상선 통행에 위협이 되는 지역을 목표로 했다. 이란의 공격용 무인기(드론) 4대를 격추하고, 다섯 번째 드론을 발사하려던 지상 통제 시설을 공습했다”고 로이터통신에 말했다. 이 관계자는 해당 공격이 “제한적이고 순수한 방어 목적이며 휴전을 유지하기 위한 것”이라고 주장했다. 미군은 지난 25일에도 이란 남부에서 ‘자위권 차원의 공습’을 실시했다고 밝힌 바 있다.

이란은 즉각 보복에 나섰다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 타스님통신을 통해 “반다르 아바스공항인근에 대한 미국의 공격에 대응해 미군 기지를 타격했다”고 발표했다. IRGC는 미군의 공격을 “침략”이라 규정하고 “이런 일이 반복된다면 더 결정적인 대응이 이어질 것이고 그 결과에 대한 책임은 ‘침략자’에게 있다”고 경고했다. 이들은 구체적인 타격 대상은 공개하지 않았으나, 페르시아만을 사이에 두고 이란과 이웃한 쿠웨이트는 이날 미사일과 드론 공격에 대응 중이라고 밝혔다. 쿠웨이트는 공격 주체를 밝히지 않았지만 자국 내 대규모 미군 기지가 있다.

하지만 양측 모두 갈등을 드러내면서도 ‘판을 깨는’ 발언은 자제하는 모습을 보였다. 이란은 군사적 맞대응엔 나섰지만 협상을 뒤엎지는 않고 있다. 트럼프 대통령도 이날 대규모 공습을 암시하는 한편 “이란이 우리에게 줘야할 것을 주기 시작했다”며 자신감을 보였다. 마코 루비오 국무장관도 “향후 몇 시간, 며칠 사이 진전이 이뤄질 수 있을지 지켜보겠다”고 말했다.

뉴욕타임스(NYT)는 “호르무즈 해협 조기 재개방을 위한 잠재적 합의에 관한 논의가 있으나 미국과 이란 간 대립이 격화하며 신속한 외교적 돌파구가 마련될 가능성은 점점 흐릿해지고 있다”고 짚었다.