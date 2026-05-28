이 대통령 “서소문 사고·GTX 철근 누락, 엄정히 책임 물어야”

이재명 대통령은 28일 “우리 사회 일각에는 안전보다 돈, 또 안전보다는 효율을 중시하는 못된 관행이 여전하다”며 “서소문 고가 차도 철거 현장 사고, 삼성역 GTX 철근 누락 문제 역시 이러한 병폐에서 비롯된 것은 아닌지 철저한 조사가 필요하다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “승강장에서 홀로 작업하던 청년 노동자가 열차에 치여 숨진 구의역 참사, 오늘 10주기가 됐다고 한다. 그날 이후에도 수많은 노동자가 가장 안전해야 할 일터에서 목숨을 잃는 가슴 아픈 일들이 반복되고 있다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 서소문 고가 사고와 삼성역 GTX 철근 누락 문제를 가리켜 “특히 이 사건들은 누구보다 국민 안전에 앞장서야 할 공공 부문이 관련됐다는 점에서 심각성이 크다”고 밝혔다. 이 대통령은 “관계 기관은 신속하게 진상을 규명하고, 그 결과에 따라 지위고하를 막론하고 엄정하게 책임을 물어야 되겠다”며 “국민의 목숨을 지키고, 또 국민의 목숨을 살리는 데 정부의 역량을 최대한 투입하겠다”고 말했다.

이 대통령은 최근 지역 전통시장 방문 행보를 두고 야당이 6·3 지방선거를 겨냥한 “시장투어” “선거개입”이라고 비판한 데 대해 직접 반박했다. 이 대통령은 “제가 최근에 행사 끝나고 주로 식사를 시장에서 한다”며 “왜 시장에서 밥 먹으러 갔냐고 주장하는 사람도 있긴 합니다만 원래 저는 시장에서 밥 먹는 걸 좋아하니까 이해하기 바란다”고 말했다.

이 대통령은 노후 시설 정비와 전통시장 현대화 등 시장 상인들에게서 들은 요구를 소개하기도 했다. 이 대통령은 상인회가 시설 개선을 부담하는 관행을 지적하며 “정부 부담을 좀 더 늘리고, 또 민간 부담을 좀 줄여서 부담금 때문에 할 수 있는데도 하지 못하는 일이 생기지 않도록 잘 챙겨주기 바란다”고 말했다. 이 대통령은 “전국의 전통시장을 하나로 연결하는 온라인 유통 플랫폼도 좀 활성화하면 좋겠다”고도 제안했다.

이어진 비공개회의에선 김현종 국가안보실 1차장이 중동전쟁 계기 국방역량 강화 방안과 무인전투체계 군대 신속전환 방안, 미래 전장 상황 대비 예비전력 혁신 방안을 보고했다고 강유정 청와대 수석대변인이 브리핑에서 전했다.

보고를 들은 이 대통령은 “군 구조와 무기체계 역시 변화해야 할 시점이 도래했다”며 “현장을 바꾸기 위해선 군 지휘관을 대상으로 미래전 및 첨단 무기 체계 관련한 재교육이 필수적”이라고 말했다. 이 대통령은 그러면서 “물적 구조의 변화는 계획대로 추진하는 것이 상대적으로 쉬우나 인적 구조 변화는 훨씬 어렵다”며 “세계 국방 체제 변화에 맞춰 철저히 대비하라”고 지시했다.