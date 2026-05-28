‘서소문 고가 붕괴사고’ 사흘째 아무도 사과하지 않는다···처벌 대상은 어디까지?

28일로 서울 서대문구 서소문고가차도 붕괴사고가 발생한지 사흘이 됐다. 아직 사고와 관련해 사과를 하거나 책임을 지겠다는 곳은 나타나지 않고 있다. 발주처인 서울시는 “철거계획서상 안전 문제는 없었다”는 입장이다. 철거를 맡은 ㈜흥화는 공식 입장이 없다. 결국 경찰 수사를 통해 책임소재를 가리게 될 것으로 전망된다.

경찰은 현재 공사 관계자들을 대상으로 산업안전보건법, 중대재해처벌법 위반 가능성을 살펴보는 중이다. 현장 정밀감식과 서울시 공사 자료를 토대로 구체적인 사실관계를 파악할 방침이다. 경찰은 우선 시공사와 감리업체의 안전수칙 위반, 사고 예방 의무 소홀 등을 살펴보는 것으로 전해졌다.

발주처인 서울시까지 처벌 대상이 될 것인지 여부가 관건이다. 시공 및 감리 과정에서 서울시가 얼마나 실질적인 지배력을 행사했는지에 따라 판단이 달라질 수 있다.

산업안전보건법은 보통 공사 발주자에겐 도급인의 안전보건 조치 책임을 묻지 않는다. 공사 현장은 일차적으로 시공사의 관리 영역으로 보는 것이다. 그러나 서울시가 단순 발주자가 아니라 시공을 사실상 총괄·관리한 도급인 지위였다고 판단될 경우 형사책임을 져야 할 수 있다. 산안법상 도급인은 하청업체 노동자에 대해서도 안전·보건 조치 의무가 있으며 사망사고 발생 시 가중처벌될 수 있다.

대법원은 2020년 6월 인천항 갑문 보수 공사 중 추락 사망 사고가 발생한 사건에서 인천항만공사를 단순 발주자가 아닌 ‘도급인’에 해당한다고 보고 최준욱 전 인천항만공사 사장에게 산안법 위반 유죄를 선고했다. 대법원은 “인천항만공사는 항만 핵심 시설인 갑문 보수 정비 공사의 도급 사업주”라며 “안전보건관리 총괄 책임자인 최 전 사장은 사고 방지 조치를 소홀히 하고 사망사고가 발생해 죄책이 무겁다”고 판단했다.

대법원은 갑문 유지·관리는 인천항만공사의 주된 설립 목적 중 하나인 점, 인천항만공사가 갑문 보수 공사 설계부터 준공까지 전 과정을 기획하고 전담부서를 둔 점 등을 종합적으로 고려해 인천항만공사가 산안법상 도급인에 해당한다고 봤다. 대법원은 이 사건에서 산안법상 발주자와 도급인을 구별하는 ‘실질적 지배·관리 권한’ 기준을 처음 구체적으로 제시했다. 이 판단 이후 2024년 운문댐 산업재해 사고와 관련해서도 형식상 발주자인 수자원공사 사장이 산안법과 중처법 위반 피의자 신분으로 입건됐다.

중처법 적용을 고려할 경우 서울시가 서소문 고가차도 공사 현장을 실질적으로 지배·관리했는지가 쟁점이 된다. 산재 수사 경험이 많은 검사 출신 한 변호사는 “사실관계 파악과 법리 판단에 따라 서울시 담당 공무원도 붕괴 당시 현장의 산재 유해·위험 요인에 대해 실질적 지배·관리 권한을 행사할 수 있는 지위와 상황에 있었다고 판단된다면 서울시장에게도 중처법상 의무와 책임 소지가 있을 수 있다”고 말했다. 다만 “직·간접 사고 원인을 파악해야 하고 시공사와 서울시 간 지배·관리 권한과 관여 정도를 가려내는 작업은 까다로울 것”이라고 했다.

반면 부장판사 출신 변호사는 “원칙적으로는 시공사가 작업 방법을 결정하고 안전 조치 의무를 부담한다고 봐야한다”며 “서울시에 대해서까지 중처법 책임을 묻기는 쉽지 않을 것”이라고 말했다.