“끝날 때까지 끝난 게 아니다”···여론조사 전망 뒤집은 역대 지선 이변의 공통점은 ‘지지층 결집’?

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 여론조사 공표 금지 기간이 시작된 28일 격전지인 대구·부산·경남·서울 판세는 혼전 양상을 보이고 있다. 공표 금지 기간 직전 표심이 대체로 유지된다는 분석이 많지만, 역대 지방선거에서는 여론조사 전망을 뒤집고 이변을 일으킨 사례들이 적지 않았다.

2022년 제8회 지방선거 당시 최대 격전지였던 경기지사 선거에서는 김동연 더불어민주당 후보가 김은혜 국민의힘 후보를 상대로 역전승을 거뒀다. 여론조사 공표 금지 당일 발표된 7개 조사 중 4개가 김은혜 후보의 승리를 점쳤고, 그중 2개 이상은 오차범위 밖인 7~8%포인트 차이로 앞선다고 전망했다. 지상파 3사 출구조사 역시 김은혜 후보의 승리를 예측했다.

실제 결과는 달랐다. 개표율 97%를 넘긴 시점에서 김동연 후보의 막판 역전이 이루어졌고, 역대 최소 득표 차인 8913표차(0.15%포인트)로 승리했다. 윤석열 정부 출범 22일 만에 치러진 선거로 전국적으로 국민의힘 압승이 예상됐던 가운데, 김동연 후보는 직전 지사였던 이재명 지사 노선 계승을 내세웠고 이것이 “경기도만은 지켜야 한다”는 진보 표심 결집으로 이어졌다는 분석이 나왔다.

2018년 제7회 지방선거는 보수정당의 철옹성으로 불리던 부산·울산·경남 광역단체장까지 민주당이 석권했을 정도로 보수정당 심판론이 강하게 일었던 때다. 박근혜 대통령 탄핵 직후 치러진 선거인 데다 문재인 당시 대통령의 국정 지지율이 70%를 웃돌았고, 선거 전날 열린 북·미정상회담이라는 초대형 호재까지 맞물린 결과였다.

당시 민주당에서는 서울 25개 구청장을 전부 석권할 수 있다는 전망까지 나왔지만, 실제로는 서초구청장 선거에서 자유한국당에 1석을 내줬다. 선거 한 달 전 이정근 민주당 후보가 조은희 자유한국당 후보를 2%포인트 차로 앞선다는 여론조사가 나오면서 접전이 예상됐으나, 실제 선거에서는 조 후보가 52.4%를 얻으며 이 후보(41.1%)를 여유롭게 제쳤다.

야당이던 민주당 바람이 거세게 불던 2010년 서울시장 선거에서도 이변이 연출됐다. 선거운동 기간 발표된 여론조사에서 15~20%포인트 차이로 줄곧 한명숙 민주당 후보에게 뒤지던 오세훈 한나라당 후보가 강남 3구에서 몰표를 얻어내며 승리를 거둔 것이다.

박상병 정치평론가는 이날 통화에서 “정권 심판론 등 선거 전체의 프레임이 강하게 작동하는 상황에서도 역결집 등 이변은 발생할 수 있다”며 “다만 그러려면 후보의 당파색이 옅고 유권자에게 울림을 주는 스토리가 있는 등 인물 구도에서 확실한 경쟁력을 갖춰야 한다”고 말했다.