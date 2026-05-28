인권위 상임위원들 “안창호 위원장 퀴어축제 참여 안건 독단적 폐기…전례 없는 인권위 운영”

안창호 국가인권위원장이 최근 서울퀴어문화축제 참여를 위한 안건을 회의에 상정하지 않은 것을 두고 인권위원들이 28일 문제를 제기했다.

이숙진 인권위 상임위원은 이날 서울 중구 인권위에서 열린 상임위원회에서 모두 발언을 통해 “안 위원장이 안건을 상정하지 않은 이유는 안건이 퀴어, 즉 성소수자에 관한 것이기 때문이라고 본다”며 “위원장의 개인적 신념이 성소수자 인권보호라는 인권위 본연의 업무 수행에 영향을 주고 있지 않나 하는 의구심이 든다”고 밝혔다.

지난 22일 열린 전원위에서 안 위원장은 모두 발언을 통해 “(다음달 13일) 서울퀴어문화축제와 거룩한 방파제 행사를 방문해 상대방을 존중하고 배려하며 모든 사람의 인권 신장과 국민 통합을 이루는 데 노력할 것”이라고 밝혔다. 안 위원장은 전원위에서 논의하려던 ‘성소수자 혐오·차별 예방을 위한 퀴어문화축제 참여 추진 의결’ 안건을 상정하지 않았다. 자신을 비롯한 6명이 반대했다는 게 이유다. 당시 인권위원들은 약 1시간30분 동안 안건 상정 여부를 두고 공방을 벌였다.

오영근 상임위원은 이날 “안건이 상정됐다면 지루한 논란을 벌인 그 시간 동안 축제에 참여할 것인지 여부뿐만 아니라 참여의 범위, 형태나 방식 등 여러 사항에 대해서도 인권위원들의 중지와 지혜를 모았을 것”이라며 “인권위가 우리에게 주어진 독립성조차 자율적으로 지키지 못한다면 인권위의 존립 근거마저 위협받을 것”이라고 했다.

이숙진·오영근 상임위원은 인권위원 5명이 제출한 안건이 전원위에 상정되지 않은 것은 처음이라고 비판했다. 오 위원은 “다수결로 안건 상정 자체를 하지 않았고, 상정 여부를 위원장이 재량으로 정할 수 있다는 의견도 근거의 하나로 제시됐다”며 “인권위법과 운영규칙을 검토해도 인권위원이 제출한 안건의 상정 여부 자체를 결정할 수 있다는 규정을 찾아볼 수 없다”고 했다. 이어 “인권위나 사무처에서 제출한 안건을 위원장이나 소위원회 위원장이 상정을 거부하거나 지체하지 못하도록 하는 규정을 반드시 둬야 한다”고 했다.

이 위원도 “비상계엄 직권조사와 의견표명의 건, 윤석열 방어권 의결의 건도 다 별도의 표결 없이 상정했으며 (인권위원의) 폭력적인 언동 재발 방지 대책의 건은 지난해 ‘세 분이 강력하게 요구하니까’라며 상정했다”며 “인권위원들이 제출한 안건 총 7건을 상정 여부에 대한 표결 없이 전원위에 상정했다”고 했다. 이어 “인권위원이 제출한 안건을 상정하지 않는 것은 인권위원의 안건 심의 의결권을 침해한 것이며 위원장의 권한과 재량의 범위를 넘어선 것”이라고 밝혔다.

전국공무원노조 인권위지부(인권위 노조)도 지난 22일 성명에서 “안 위원장은 김용원 전 인권위원 주도로 전원위에 제출한 ‘윤석열 방어권’ 안건에 대해 표결 절차 없이 안건을 상정해 통과시켰다”며 “그런 그가 서울퀴어문화축제 공식 참여 안건 상정 여부를 표결로 부친다는 전례 없는 논리를 적용해 동료 인권위원들에 대한 존중 없이 전원위를 운영했다”고 비판했다.