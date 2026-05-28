6·3 지방선거 사전투표가 29~30일 이틀간 실시된다. 이번 선거는 12·3 내란의 혼돈과 분열을 넘어 시민의 삶과 지역의 더 나은 미래를 만들어야 할 중요한 분수령이다. 누가 4년의 지방정부, 지방교육을 이끌 역량과 비전을 갖추고 있는지 꼼꼼히 살피고 소중한 한 표를 행사해야 한다. 주권자로서 권리와 책임을 다하려는 시민들의 의지가 투표장에서 적극적으로 표출되길 기대한다.

2014년 지방선거부터 도입된 사전투표는 ‘전국 어디서나 신고 없이’ 투표할 수 있도록 참정권의 문턱을 낮춘 제도다. 최근 사전투표율은 2022년 지방선거 20.6%, 2024년 총선 31.3%, 지난해 대선 34.7%로 꾸준히 상승했다. 역대 지방선거의 투표율도 11.49%(2014년), 20.04%(2018년), 20.6%(2022년)로 증가 추세다. 중앙선거관리위원회가 지난 11~12일 실시한 ‘6·3 지방선거 유권자 의식조사’에서도 응답자의 39.4%가 사전투표 의향이 있다고 밝혀 이번에도 높은 투표율이 예상된다. 사전투표가 불가피한 사정으로 ‘미리 하는 투표’가 아니라 보편적인 선거 방식으로 자리 잡았음을 보여준다.

그간 근거 없는 부정선거 음모론을 제기하며 지난 대선에서 사전투표 폐지를 공약했던 국민의힘도 28일 ‘안심투표위원회’를 출범하며 투표 독려에 나섰다. 반헌법적이고 무책임한 행태에 대한 사과 한마디 없는 태도 전환은 참으로 유감스럽다.

우려되는 것은 투표를 앞두고 점차 혼탁해지는 선거 분위기가 주권자들의 참여 의지를 꺾지 않을까 하는 점이다. 지역소멸 극복과 불평등 해소 등 지역과 민생을 위한 정책·비전 경쟁은 왜소화되는 반면, 정쟁과 네거티브 공방이 과열되면서 유권자들의 피로감이 커지고 있다. 지방선거를 중앙정치 대리전으로 여기는 여야 지도부의 행태도 실망스럽다. 특히 여론조사 공표가 금지되는 기간(28일부터 본투표일)을 틈타 허위·가짜 정보가 기승을 부릴 수 있으니 유권자들의 각별한 주의가 필요하다.

구태 정치를 심판하고 풀뿌리 민주주의를 살리는 힘은 주권자들의 관심과 참여뿐이다. 정당의 공약과 후보의 자질을 비교하고, 투표에 참여해야 정책과 비전이 승리하는 선거를 만들 수 있다. 내 삶과 지역의 미래를 바꾸는 제대로 된 일꾼을 뽑는 것은 내란의 상처를 치유하는 실천이기도 하다. 29일부터 이틀간 사전투표소로 향하는 발걸음이 그 시작이다.