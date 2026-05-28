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현대엔지니어링, 미국 힐스보로 태양광 발전소 착공

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현대엔지니어링이 미국 텍사스주 힐스보로 태양광 발전소 공사에 착수했다.

현대엔지니어링은 28일 "2027년 12월 준공을 목표로지난 27일 힐스보로 태양광 발전소 착공식을 열었다"고 밝혔다.

힐스보로 발전소 사업은 현대엔지니어링이 2024년 사업권을 인수하고, 인허가와 전력판매계약, 프로젝트 파이낸싱까지 이르는 과정을 주도한 첫 해외 재생에너지 개발 프로젝트다.

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현대엔지니어링, 미국 힐스보로 태양광 발전소 착공

입력 2026.05.28 18:38

  • 허남설 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 27일(현지시간) 미국 텍사스주 현장에서 진행된 힐스보로 태양광 발전소 착공식에서 현대엔지니어링 이승원 에너지사업부장(가운데)과 현지 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다.

지난 27일(현지시간) 미국 텍사스주 현장에서 진행된 힐스보로 태양광 발전소 착공식에서 현대엔지니어링 이승원 에너지사업부장(가운데)과 현지 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다.

현대엔지니어링이 미국 텍사스주 힐스보로(Hillsboro) 태양광 발전소 공사에 착수했다.

현대엔지니어링은 28일 “2027년 12월 준공을 목표로지난 27일(현지시간) 힐스보로 태양광 발전소 착공식을 열었다”고 밝혔다.

힐스보로 발전소 사업은 현대엔지니어링이 2024년 사업권을 인수하고, 인허가와 전력판매계약, 프로젝트 파이낸싱(PF)까지 이르는 과정을 주도한 첫 해외 재생에너지 개발 프로젝트다. 현대엔지니어링은 “지난달 한국산업은행을 포함해 국내외 4개 금융기관과 약 3억1000만달러(한화 약 4600억원) 규모 금융약정을 체결하며 안정적 사업 기반을 확보했다”고 밝혔다.

힐스보로 발전소는 연간 약 476GWh의 전력을 생산해 현대차 앨라바마 공장, 기아 조지아 공장, 모비스 앨라바마 등 현대차그룹의 주요 사업장에 전력을 공급하게 된다.

앞서 현대엔지니어링은 새만금 육상태양광 1구역 발전사업 등 재생에너지 관련 시설을 준공한 바 있다. 2024년엔 세르비아에 1GW급 태양광 발전소 사업의 전략적 파트너로 선정됐다. 2023년부터는 RE100 달성을 목표로 국내 사업장에 태양광 발전설비 구축에 나섰다.

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