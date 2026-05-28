젠슨 황, 한국 찾아 LG 등 회동···‘제2의 깐부회동’ 되나

엔비디아 창업자 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 다음 주 한국을 찾을 것으로 알려졌다. 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 참석 이후 약 7개월 만에 다시 한국을 찾는다.

28일 반도체·IT 업계에 따르면 황 CEO는 다음달 1~4일 대만 타이베이에서 열리는 엔비디아 연례 인공지능(AI) 콘퍼런스 ‘GTC 타이베이 2026’ 주요 일정을 마친 뒤 한국을 방문할 예정인 것으로 전해졌다.

업계에서는 황 CEO의 다음 주 방한을 계기로 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 기업과의 고대역폭 메모리(HBM), 차세대 AI 가속기, 파운드리 협력 논의가 이뤄질 가능성에 주목하고 있다.

특히 황 CEO는 방한 기간 구광모 LG그룹 회장과도 만나는 것으로 알려졌다. 두 사람은 피지컬 AI 분야를 중심으로 양사의 협력 확대 방안을 논의할 것으로 전망된다. 기존 LG전자와 엔비디아의 피지컬 AI 협력 외에도 LG AI연구원(엑사원)을 비롯한 LG이노텍(반도체 기판·로봇 센싱), LG유플러스(클라우드) 등 계열사와의 협력 방안도 논의될 가능성이 거론된다.

또한 황 CEO가 네이버 등 주요 IT 기업과도 만나 클라우드, 피지컬 AI 등 산업 전반의 AI 협력 방안도 논의할 수 있다는 전망이 나온다.

황 CEO는 국내 주요 그룹 총수와 잇달아 만나며 국내 산업계와 접점을 확대하고 있다.

지난해 10월 말 경주 APEC CEO 서밋 당시 황 CEO는 이 재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 지난해 계기로 한 치킨집에서 이른바 ‘깐부회동’을 하며 큰 화제를 모으기도 했다.