[새책]깨끗한 죽음이라는 환상 外

깨끗한 죽음이라는 환상



조력존엄사에 대한 찬성 여론이 높지만 정작 그 현실적 진단과 해석은 보기 힘들다. 정신과 전문의 박혜윤, 내과 전문의 신성준, 의료인문학자 최은경이 죽음을 둘러싼 윤리적, 제도적, 사회·문화적 이슈를 조명한다. 조력임종의 찬반 쟁점을 꼼꼼히 살핀다. 아몬드. 2만1000원



몸은 어떻게 스타일이 되는가



17세기 서양 귀족 여성들이 얼굴에 붙인 점은 단순한 장식이 아니라 메시지였다. 권력을 과시하려는 귀족 남성들은 머리카락을 자르고 가발을 썼다. 신체 부위를 통해 패션의 역사를 살핀다. 아름다움을 향한 욕망과 그에 새겨진 권력을 읽는다. 김수영 지음. 곰출판. 2만3000원



샤머니즘의 모든 것



샤먼은 보이지 않는 존재와 교섭하는 중재자, 공동체의 위기 앞에 선 치유자였고 때론 이해할 수 없는 위험한 존재였다. 전 세계 샤머니즘의 세계관과 시각 문화를 탐구한다. 방대한 도판 450점이 이해를 돕는다. 맥스 카로치 지음. 서경주 옮김. 미술문화. 3만5000원



노들섬과 세운상가



한국 사회에선 지자체장의 강력한 리더십이 도시개발을 주도한다. 오세훈·박원순 시장 시절의 노들섬과 세운상가도 마찬가지였다. 공무원, 설계 참여자, 운영 실무자 등의 인터뷰를 통해 ‘기획 권력’이 도시 공간에 영향을 미치는 과정을 추적한다. 박경선 지음. 돌고래. 2만3000원



신산림 국부론



산림의 물질적 이용과 정신적 활용을 함께 이야기한다. 숲에 얽힌 신화를 먼저 소개한 뒤, 숲의 새로운 인식론을 연 개척자도 살핀다. 숲을 인류 문명과 국가 미래를 이끄는 핵심 자산으로 조명한다. 기후위기와 탄소중립 시대 숲의 역할을 강조한다. 김택환 지음. 자미산. 2만2000원