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본문 요약

조직 내 젠더 문제를 연구해온 학자 조앤 C 윌리엄스와 변호사 레이첼 뎀시는 직장 여성들이 겪는 편견 패턴을 네 가지로 분류했다.

남성은 일단 신뢰받지만, 여성은 능력을 반복해 증명해야 한다.

너무 남성적이어도, 너무 여성적이어도 안 된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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부드러우면 “자질 부족”, 적극 나서면 “독한 여자”

입력 2026.05.28 20:03

수정 2026.05.28 20:07

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“여성들이 전통적인 여성의 역할을 하면, 즉 팀 내에서 합의를 이끌고, 부드럽게 조율하고, 팀 전체를 배려하는 태도를 보이면 어떻게 되는지 아세요? 심성이 나약하니까 우리 업계의 공격적인 문화에서 성공할 자질이 부족하다는 평가를 받아요. 반대로 투자은행 업계 사람답게 적극적으로 나서서 공격적인 태도를 보이면, 독한 여자라는 소리를 듣게 되죠.” <왜 여성은 일할수록 불리해질까?> 중, 이콘

조직 내 젠더 문제를 연구해온 학자 조앤 C 윌리엄스와 변호사 레이첼 뎀시는 직장 여성들이 겪는 편견 패턴을 네 가지로 분류했다. 남성은 일단 신뢰받지만, 여성은 능력을 반복해 증명해야 한다(증명 요구). 너무 남성적이어도, 너무 여성적이어도 안 된다(외줄타기). 자녀가 있는 여성은 직업 세계 주변부로 밀려나기 쉽다(모성 장벽). 이런 모든 압력 때문에 여성끼리 서로에게 올바른 여성스러움의 기준을 들이대고 평가한다(힘겨루기). 위에 인용된 인터뷰이의 말은 ‘외줄타기’에 해당한다. 이러한 현상이 조직 시스템에 내재한 구조적 문제 때문이라고 보는 저자들은 각 편견 패턴에 대응하는 전략까지 제시한다. 성과를 기록하고 전달하는 방법, 네트워크를 전략적으로 활용하는 방법, 불필요한 업무를 거절하는 기준 등을 알려준다. 성공한 직장 여성 127명의 인터뷰에서 얻은 매우 현실적인 지침이다.

[금요일의 문장]부드러우면 “자질 부족”, 적극 나서면 “독한 여자”
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