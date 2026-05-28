창간 80주년 경향신문

조선 후기 건축화에 스민 깊이감, 어디서 왔을까

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

1848년 헌종이 연 왕실 궁중 잔치를 기록한 8폭 병풍 '무신진찬도'는 익숙한 듯 낯선 공간감을 품고 있다.

<그림 속으로 들어온 궁궐과 도시>에선 이 같은 조선 후기 '건축화'가 고대부터 단계별로 발전한 것이 아니라, 특정 시기에 갑작스럽게 표현력과 화면구성력이 발전하며 집중적으로 제작됐다고 전한다.

이전 시대 회화에서 찾기 힘든 합리적인 공간감과 입체감을 표현하려는 강한 의지가 확인된다는 것이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

조선 후기 건축화에 스민 깊이감, 어디서 왔을까

입력 2026.05.28 20:15

수정 2026.05.28 20:16

펼치기/접기
  • 배문규 기자

  • 기사를 재생 중이에요

그림 속으로 들어온 궁궐과 도시

윤민용 지음 | 시공문화사

662쪽 | 4만2000원

‘무신진찬도’ 중 제1~2첩 ‘인정전진하도’(부분) 국립중앙박물관 소장

‘무신진찬도’ 중 제1~2첩 ‘인정전진하도’(부분) 국립중앙박물관 소장

1848년 헌종이 연 왕실 궁중 잔치를 기록한 8폭 병풍 ‘무신진찬도’는 익숙한 듯 낯선 공간감을 품고 있다. 궁궐 공간을 펼쳐보이듯 그린 기존 행사도와는 달리, 서양화법을 절충한 일점투시부감도법이 적용돼 평면성이 줄고 깊이감이 더해진 것이다. 첫 장면인 ‘인정전진하도’에선 좌우 행각이 화면 상단으로 갈수록 축소되며 모여들고, 보는 이의 시선은 자연스럽게 상단 인정전으로 향한다. 투시선을 따라 건축물이 입체감 있게 표현되면서 실제 궁궐 안에 들어선 듯한 현장감을 만든다.

<그림 속으로 들어온 궁궐과 도시>에선 이 같은 조선 후기 ‘건축화’가 고대부터 단계별로 발전한 것이 아니라, 특정 시기에 갑작스럽게 표현력과 화면구성력이 발전하며 집중적으로 제작됐다고 전한다. 이전 시대 회화에서 찾기 힘든 합리적인 공간감과 입체감을 표현하려는 강한 의지가 확인된다는 것이다. 저자는 시각적 혁신의 동인을 동시대 동아시아의 시각문화 교류에서 찾는다. 명·청대 민간에서 제작되어 널리 유통된 ‘청명상하도’ 후모본, 서양화법을 모방한 소주판화, 청 궁정에서 온 서양 동판화, 일본에서 외교 선물로 유입된 회화병풍 등이 그 주인공이다.

보수적으로 여겨지는 궁중회화가 동아시아 시각문화의 흐름을 기민하게 포착해 발전해온 산물임을 밝힌다.

[책과 삶]조선 후기 건축화에 스민 깊이감, 어디서 왔을까
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글