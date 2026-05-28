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본문 요약

6·3 지방선거 사전투표 개시일 전날인 28일 발표된 여론조사에서 서울시장과 대구시장 선거는 여야 후보가 오차범위 내 초접전을 벌이는 것으로 나타났다.

MBC와 JTBC의 서울시장·대구시장·부산시장·부산 북갑·경기 평택을 여론조사는 가상번호를 활용한 무선 100% 전화면접으로 이뤄졌고, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다.

부산 북갑·경기 평택을 여론조사의 표본오차는 두 방송사 모두 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트다.

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  • 정치 부산시장 여론조사

MBC 전재수 47%, 박형준 34%…JTBC 전재수 46%, 박형준 37%

입력 2026.05.28 20:17

수정 2026.05.28 21:19

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽)가 지난 24일 서울 광진구 어린이대공원 앞에서 유세를 하고 있다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 같은날 서울 강서구 등촌역사거리에서 유세를 했다. 경향신문 자료사진

정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽)가 지난 24일 서울 광진구 어린이대공원 앞에서 유세를 하고 있다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 같은날 서울 강서구 등촌역사거리에서 유세를 했다. 경향신문 자료사진

6·3 지방선거 사전투표 개시일 전날인 28일 발표된 여론조사에서 서울시장과 대구시장 선거는 여야 후보가 오차범위 내 초접전을 벌이는 것으로 나타났다. 부산시장 선거에서는 전재수 더불어민주당 후보가 박형준 국민의힘 후보를 오차범위 밖에서 앞섰다. 부산 북갑·경기 평택을 국회의원 재보궐 선거도 초접전 양상을 보였다.

MBC가 코리아리서치에 의뢰해 지난 26~27일 서울시 유권자 800명을 대상으로 서울시장 후보 지지도를 조사한 결과, 정원오 더불어민주당 후보가 41%, 오세훈 국민의힘 후보가 37%로 오차범위 내 접전을 벌이고 있었다. 열흘 전 실시한 직전 조사보다 정 후보는 2%포인트 하락하고 오 후보는 2%포인트 상승했다.

JTBC가 메타보이스·리서치랩에 의뢰해 지난 25~27일 서울시 유권자 804명을 대상으로 벌인 지지도 조사에서도 정 후보 43%, 오 후보 38%로 오차범위 내에서 경합했다. 지난달 14일 발표한 직전 여론조사보다 정 후보는 7%포인트 줄고, 오 후보는 4%포인트 늘었다.

SBS가 입소스에 의뢰해 지난 25~27일 서울 유권자 802명을 상대로 진행한 여론조사에서는 정 후보가 오 후보를 오차범위 밖으로 따돌렸다. 정 후보 46%, 오 후보 35%였다. 두 후보 간 격차는 지난 4일 발표한 직전 조사(7%포인트)보다 늘어난 11%포인트를 기록했다. 김정철 개혁신당 후보와 권영국 정의당 후보는 각각 1%였다.

대구시장 선거도 초접전이다. MBC가 대구 유권자 800명을 대상으로 한 후보 지지도 여론조사에서 김부겸 민주당 후보가 40%, 추경호 국민의힘 후보가 41%였다. 열흘 전 조사보다 김 후보는 3%포인트 하락하고, 추 후보는 4%포인트 상승했다. JTBC가 26~27일 대구 유권자 800명을 대상으로 한 조사에서 김 후보 41%, 추 후보 43%로 오차범위 내 붙어 있었다.

부산시장 선거 여론조사에서는 오차 범위 밖으로 격차가 벌어졌다. MBC가 26~27일 부산시 유권자 802명을 상대로 진행한 부산시장 후보 지지도 여론조사에서 전재수 민주당 후보가 47%, 박형준 후보는 34%였다. 열흘 전 조사보다 전 후보는 3%포인트 오르고, 박 후보는 4%포인트 내렸다.

JTBC가 25~27일 지역 유권자 801명을 상대로 한 조사에서 전 후보 46%, 박 후보 37%였다. 9%포인트 차이로 역시 오차범위 밖 우세를 보였다. SBS가 25~27일 804명을 상대로 한 조사에서도 전 후보 45%, 박 후보 36%였다.

MBC가 26~27일 국회의원 재보궐선거가 치러지는 부산 북갑 유권자 500명을 대상으로 진행한 조사에서 한동훈 무소속 후보가 43%, 하정우 민주당 후보가 37%를 기록해 오차범위 내에서 6%포인트 차이를 기록했다. 박민식 국민의힘 후보는 14%를 얻었다. 지난 19일 직전 조사보다 한 후보는 10%포인트 상승하고, 하 후보와 박 후보는 각각 1%포인트, 6%포인트씩 하락했다.

JTBC가 25~27일 부산 북갑 유권자 501명을 상대로 진행한 조사에서는 한 후보 41%, 하 후보 34%, 박 후보 20%로 나타났다. 오차범위 내 접전이다. SBS가 25~27일 진행한 조사에서는 한 후보 39%, 하 후보 35%, 박 후보 14%였다.

MBC가 26~27일 경기 평택을 국회의원 보궐선거 지역구 유권자 500명을 대상으로 진행한 조사에서 조국 조국혁신당 후보 29%, 김용남 민주당 후보 26%, 유의동 국민의힘 후보 20%, 황교안 자유와혁신 후보 10%, 김재연 후보 2% 순이었다. 지난 조사보다 조 후보와 유 후보는 2%포인트, 3%포인트 상승했고 김 후보는 5%포인트 하락했다.

JTBC가 지난 25~27일 경기 평택을 지역구 유권자 500명 여론조사에서는 조국·김용남 후보가 26%로 동률이었고, 유의동 후보는 23%였다. 부동층이 줄면서 세 후보 모두 지지율이 오르고 격차도 줄었다. 황교안 후보는 8%, 김재연 후보는 5%였다.

세 방송사 여론조사는 모두 가상번호를 활용한 무선 100% 전화 면접으로 이뤄졌다. MBC와 JTBC의 서울시장·대구시장·부산시장 여론조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 부산 북갑·경기 평택을 여론조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트다. SBS의 서울시장·부산시장 조사는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 부산 북갑은 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트다.

MBC 조사 응답률은 서울시장 15.2%, 대구시장 18.2%, 부산시장 16.6%, 부산 북갑 18.6%, 경기 평택을 14.6%다. JTBC는 서울시장 9.8%, 대구시장 14.4%, 부산 북갑 19.2%, 경기 평택을 14.5%다. SBS는 서울시장 10.8%, 부산시장 14.5%, 부산 북갑 18.6%다. 자세한 사항은 각 방송사 홈페이지와 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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