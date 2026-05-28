오현규 “상의 탈의·맨발 러닝? 주목받는 건 잘하고 있다는 뜻”

맨발 러닝·상의 탈의 높은 관심

“매일 밤 득점 장면 머릿속 반복”

대표팀 중 가장 꾸준한 득점포

좋은 흐름에 결정적 한 방 기대

“매일 밤 월드컵에서 골 넣는 장면을 상상한다. 볼 뜨면 바로 간다.”



오현규(베식타시)는 월드컵을 앞두고 자신의 가장 중요한 루틴으로 ‘상상’을 꼽았다.



대표팀 훈련장에서 주목받은 맨발 러닝이나 손목 테이핑보다 더 중요한 건, 머릿속에서 반복하는 득점 장면이라고 했다.



홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 27일 미국 유타주 헤리먼 자이언스 뱅크 트레이닝센터에서 2026 북중미 월드컵 사전캠프 훈련을 이어갔다. 훈련에 앞서 취재진과 만난 오현규는 최근 화제가 된 자신의 루틴과 월드컵을 앞둔 마음가짐을 담담하게 설명했다.



오현규는 대표팀 첫 훈련부터 눈길을 끌었다.



양말과 신발을 벗은 채 맨발로 러닝했고, 훈련 뒤에는 상의를 벗고 운동장을 걸었다. 반바지를 말아 올린 채 드러난 굵은 허벅지도 화제가 됐다.



경기 때마다 하는 손목 테이핑, 대표팀 버스 맨 앞자리에 앉는 습관까지 다시 관심을 받았다.



오현규는 “2~3년 전부터 계속해오던 루틴”이라며 “지금에서야 주목받는 건 제가 잘하고 있다는 뜻인 것 같다”고 말했다. 이어 “모든 걸 다 설명할 수는 없다. 나만의 비밀 같은 것”이라며 웃었다.



오현규는 “매일 밤 골 넣는 장면을 상상한다”며 “실제 경기에서 그런 상황이 왔을 때 낯설지 않게 하기 위해서”라고 말했다. 이어 “처음 겪는 상황처럼 느껴지면 몸이 굳을 수 있다. 그래서 계속 이미지 트레이닝을 한다”고 설명했다.



그는 월드컵이라는 무대 자체를 지나치게 의식하지 않으려 했다. 오현규는 “월드컵이라고 너무 크게 생각하면 몸이 무거워질 것 같다”며 “내가 해오던 방식대로 준비하고, 지금까지 뛰었던 경기들 중 하나라고 생각하면서 하려고 한다”고 말했다.



4년 전 2022 카타르 월드컵 때만 해도 그는 등번호 없는 ‘27번째 태극전사’였다. 파울루 벤투 감독 체제에서 훈련 파트너로 대표팀과 동행하며 간접 경험만 했다. 하지만 이번에는 다르다. 오현규는 홍명보호 최전방 경쟁에서 가장 좋은 흐름을 보여주는 공격수로 평가받고 있다. 올해 튀르키예 명문 베식타시로 이적한 뒤 공식전 8골 2도움을 기록했다.



대표팀 공격수 가운데 가장 꾸준하게 득점포를 가동하고 있다. 득점 상황에 대한 자신감도 숨기지 않았다.



베식타시에서 터뜨린 바이시클킥 골이 튀르키예 리그 올해의 골 후보에 오른 가운데, 비슷한 상황이 다시 나오면 어떻게 하겠느냐는 질문에 그는 짧게 답했다.



“볼 뜨면 바로 간다.”



망설이지 않겠다는 의미였다. 월드컵 첫 골을 향한 오현규의 준비 역시 이미 시작돼 있었다.

