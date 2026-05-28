‘첫 LIV 출전’ 문도엽, 첫날 공동 11위

‘디섐보 조’ 안병훈은 공동 27위

LIV 골프 대회에 처음 나선 문도엽(사진)이 첫날 공동 11위에 오르며 한국 선수 중 가장 좋은 성적을 냈다.



28일 부산 아시아드 컨트리클럽(파70)에서 LIV 골프 코리아(총상금 3000만달러) 1라운드 경기가 열렸다.



LIV 골프는 대회 창설을 주도하고 지금까지 50억달러(약 7조5500억원) 이상을 지원해온 사우디아라비아 국부펀드(PIF)가 올 시즌 종료 뒤 투자를 중단한다고 밝혀 최근 분위기가 어수선하다.



그러나 이날 경기장은 지난해 이 대회 챔피언 브라이슨 디섐보(미국)와 존 람(스페인) 등 스타 선수들을 보려는 사람들로 북적였다.



이날 경기는 오후 1시15분 각 홀에서 동시에 출발하는 샷건 방식으로 시작했는데, 홀마다 수십 수백명의 갤러리가 모였다. 특히 디섐보와 코리안 골프클럽(코리안GC)의 주장 안병훈이 한 조로 출발한 1번홀(파4)에 많은 팬이 몰렸다.



디섐보는 첫 홀부터 티샷으로 349야드를 보낸 뒤 버디를 잡아 팬들의 기대에 보답했다. 10번홀(파4)까지 버디만 6개를 기록한 디섐보는 13번홀(파3)과 15번홀(파5)에서 보기를 했지만 16번홀(파3)에서 버디를 추가, 5언더파 65타를 치고 공동 선두로 이날 경기를 마쳤다. 찰스 하월 3세(미국)와 스콧 빈센트(짐바브웨)가 디섐보와 함께 공동 선두를 이뤘다.



디섐보와 함께 경기한 안병훈은 버디 1개, 보기 1개로 이븐파 70타를 쳐 공동 27위에 자리했다. 전반 9개 홀에서 모두 파를 기록한 안병훈은 10번홀에서 첫 버디를 잡았지만 13번홀에서 보기를 해 타수를 줄이지 못했다.



한국 선수 중에서는 이번 대회를 앞두고 코리안GC에 전격 영입된 문도엽이 송영한과 함께 2언더파 68타를 쳐 이날 성적이 가장 좋았다. 11번홀(파4)에서 출발한 문도엽은 13번홀에서 첫 버디를 잡은 뒤 14번홀(파4)까지 연속 버디를 기록했다. 문도엽은 18번홀(파4)에서도 버디를 추가하며 기세를 올렸지만 1번홀(파4)에서 보기를 하면서 상승세가 꺾였다. 이후 4번홀(파5) 버디와 5번홀(파4) 보기를 맞바꾸면서 더 이상 타수를 줄이지 못했다.



9번홀(파4)에서 출발한 송영한은 첫 홀에서 보기를 하면서 불안감을 안겼지만 이후로는 버디 4개를 잡고 보기는 한 개로 막아 이날 2타를 줄였다.



4명의 선수 중 이날 가장 부진했던 김민규도 1오버파 71타로 공동 38위를 기록한 코리안GC는 첫날 합계 3언더파로 단체전에서 13개 팀 가운데 공동 5위로 출발했다.



개인전 첫날 공동 선두인 디섐보와 하월 3세가 속한 크러셔스GC가 합계 10언더파로 단체전 선두로 나섰다.

