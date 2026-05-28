약체 캐나다, 안방서 ‘새 역사’ 꿈꾼다

역대 조별리그 ‘6전6패’…이번엔 ‘2002년 한국’처럼? B조 보스니아헤르체고비나·카타르·스위스와 경기

알폰소 데이비스·조너선 데이비드 등 빅리거…대진도 좋은 편

‘최대 5000㎞’ 상대팀들 모두 이동거리 길어 ‘16강 최대 기회’

월드컵에서 개최국은 본선 직행, 홈팬들의 압도적인 응원, 익숙한 날씨와 환경, 경기장 적응 등 여러 홈 어드밴티지를 누린다. 개최국이 월드컵에서 우승한 것도 6차례나 될 만큼, ‘안방’에서 경기를 치르는 게 확실히 유리하게 작용했다. 가장 최근에는 단 한 번도 조별리그를 통과하지 못하던 대한민국 축구가 4강에 오른 2002년 한·일 월드컵이 최고의 홈 어드밴티지를 누린 사례로 기억된다.



본선 참가국이 32개국에서 48개국으로 확대된 2026 북중미 월드컵은 미국과 멕시코, 그리고 캐나다가 공동으로 개최한다. 미국과 멕시코는 조별리그 통과가 유력한 강팀이다. 두 팀은 안방에서 월드컵 최고 성적인 8강 이상 진출을 기대한다.



약체로 지목되는 캐나다 축구는 안방 월드컵에서 첫 조별리그 통과라는 새 역사를 노린다. 캐나다는 지금까지 월드컵 본선에서 1승은커녕, 승점 1점도 따낸 적이 없다. 처음으로 참가했던 1986년 멕시코 월드컵, 그리고 직전 대회였던 2022년 카타르 월드컵에서 모두 3전 전패로 탈락했다.



캐나다에는 알폰소 데이비스(바이에른 뮌헨), 조너선 데이비드(유벤투스), 카일 래린(사우샘프턴) 등 유럽 빅리그에서 뛰는 선수들이 포함돼 있다. 그러나 전체 전력으로는 높은 평가를 받지 못한다. 다만 조별리그 대진이 나쁘지 않다는 점이 기대 요소다.



캐나다는 B조에서 스위스, 카타르, 보스니아헤르체고비나와 경쟁한다. 6회 연속 월드컵 본선 진출에 성공한 스위스가 가장 유력한 1위 후보로 지목된다. 나머지 두 팀은 캐나다와 대등한 전력으로 분류된다.



카타르는 캐나다가 현실적으로 1승을 노릴 수 있는 팀이다. 카타르는 지난 대회에서 승점 1점도 얻지 못하고 3패로 탈락, 개최국으로 조별리그를 통과하지 못한 역대 두 번째 팀이 됐다. 역시 3패로 탈락한 캐나다가 전체 순위로는 31위였는데, 캐나다보다 아래에 자리한 최하위가 바로 카타르였다.



대부분이 자국 리그 선수들로 구성된 카타르는 월드컵 최종예선에서 A조 4위로 간신히 플레이오프에 올랐다. 약체 오만과 0-0 무승부 등 악전고투 끝에 월드컵 본선 티켓을 따냈다.



보스니아헤르체고비나는 유럽 예선에서 플레이오프까지 치르고 월드컵 본선에 합류했다. 보스니아헤르체고비나가 꺾은 팀이 이탈리아라는 점에서 쉽게 보기 어렵다. 보스니아헤르체고비나의 가장 큰 약점은 경험이다. 12년 만의 월드컵 본선 무대인 만큼 에딘 제코(샬케04)나 세아드 콜라시나츠(아탈란타) 같은 베테랑들이 키맨으로 지목된다.



A조 멕시코가 개최국으로 ‘고지대’의 이점을 갖는다면, 캐나다는 ‘거리’에서 어드밴티지가 있다. 캐나다는 B조 4개국 중 이동거리가 가장 짧다. 보스니아헤르체고비나와의 1차전은 토론토, 그리고 카타르·스위스와의 2~3차전은 밴쿠버에서 열린다.



반면 상대팀들은 이동거리가 상당하다. 카타르는 샌프란시스코·밴쿠버·시애틀로 조별리그 장소가 매번 바뀐다. 그나마 서부에 집중된 카타르의 사정은 조금 낫다. 보스니아헤르체고비나는 토론토에서 시작해 로스앤젤레스, 시애틀로 옮겨가 총 이동거리가 5000㎞를 넘는다.



캐나다는 B조 최강으로 꼽히는 스위스를 조별리그 마지막에 만난다는 대진운도 겹쳤다. 이에 카타르와 보스니아헤르체고비나를 상대로 최대한 승점을 확보한 뒤 스위스전을 맞이하는 전략이 최선이다.



캐나다가 조 1위를 차지하면 16강까지 밴쿠버에서 일정이 진행돼 최상의 결과를 얻는다. 만약 캐나다가 조 2위, 한국이 A조 2위가 되면 32강에서 격돌한다.

