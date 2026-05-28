내년 베니스비엔날레 건축전 한국관 예술감독에 이장환씨

내년 이탈리아 베네치아에서 열리는 제20회 베니스비엔날레 국제건축전의 한국관 예술감독으로 이장환 어반오퍼레이션즈 대표(51·사진)가 선정됐다고 한국문화예술위원회가 28일 밝혔다.
이 감독은 네덜란드 건축사무소 OMA에서 건축가로 활동하며 카타르 국립도서관을 비롯해 유럽, 중동 프로젝트를 수행했다.
전시는 ‘사라지는 도시, 누적하는 건축’(가제)을 주제로 ‘초수축’ 현상을 조명한다.
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입력 2026.05.28 20:41
수정 2026.05.28 20:43펼치기/접기
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내년 이탈리아 베네치아에서 열리는 제20회 베니스비엔날레 국제건축전의 한국관 예술감독으로 이장환 어반오퍼레이션즈 대표(51·사진)가 선정됐다고 한국문화예술위원회가 28일 밝혔다.
이 감독은 네덜란드 건축사무소 OMA에서 건축가로 활동하며 카타르 국립도서관을 비롯해 유럽, 중동 프로젝트를 수행했다.
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