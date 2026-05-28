쇠맛에 신맛 더해 ‘쇠콤새콤’ 에스파

2집 ‘레모네이드’ 발매…올여름 ‘긍정 에너지’로 컴백

“‘쇠맛’ 에스파가 이번에는 ‘신맛’으로 돌아왔습니다.”



그룹 에스파의 리더 카리나가 28일 서울 송파구의 한 호텔에서 열린 <레모네이드> 발매 기념 기자간담회에서 “정규 1집 앨범을 생각 이상으로 사랑해주셔서 부담과 설렘을 동시에 안고 앨범을 준비했다”며 이같이 말했다. 앨범의 목표에 대해서는 “1집보다 성공하면 좋겠지만, 무엇보다 저희 곡으로 많은 분이 에너지를 얻어가셨으면 좋겠다”고 했다.



그룹 에스파가 29일 정규 2집 <레모네이드>를 발표한다. 2024년 가요계를 휩쓸었던 정규 1집 <아마겟돈> 이후 2년 만의 정규 음반 발매로, 강한 전자음과 미래적 콘셉트로 이른바 ‘쇠맛’이라 불린 에스파가 새로운 세계관을 열어낼 수 있을지 주목된다.



타이틀곡 ‘레모네이드’는 강한 전자음과 반복적인 리듬이 특징인 ‘애시드 테크노’ 장르를 기반으로 한 전자음악이다. 빠른 랩과 단순하지만 중독적인 후렴이 대비를 이룬다. 가사에는 ‘삶이 당신에게 레몬을 주면 레모네이드를 만들어라’는 미국의 격언처럼 위기를 재치 있게 넘겨내겠다는 의미를 담았다.



윈터는 “‘레모네이드’는 여름에 듣기 좋은 시원한 느낌의 곡”이라며 “아무리 위험천만한 상황과 혼란이 닥쳐도 다 갈아서 마셔버리겠다는 긍정적 메시지를 유쾌하게 담았다”고 말했다. 이어 “팬 여러분이 신곡을 ‘쇠콤달콤’이라고 표현해주셨는데 너무 좋았다”고 했다.



재미있는 스토리로

다중우주 세계서

겪어온 위기를

기회로 잡아볼래요

앨범 <레모네이드>에는 이달 초 먼저 공개된 ‘WDA(Whole Different Animal)’와 ‘레모네이드’ 등 두 개의 타이틀곡을 포함해 10곡이 수록됐다. 각 곡은 댄스, 록, 하이퍼 팝, R&B, 팝 록 등 다양한 장르를 아우른다.



특히 지드래곤을 비롯해 라틴 팝스타 베키 지, 미국의 래퍼 타이 달라 사인 등 화려한 피처링 리스트가 이목을 끈다. 지드래곤은 선공개곡 ‘WDA’에, 타이 달라 사인은 수록곡 ‘스위치 블레이드’에 이름을 올렸다. 베키 지는 디지털 앨범에 포함된 보너스 트랙 ‘레모네이드’ 리믹스 버전에 참여했다.



윈터는 “정규앨범인 만큼 곡마다 에스파가 보여드릴 수 있는 다른 매력을 담고 싶었다”며 “에스파가 가진 강렬함 안에서 더 단단해진 메시지와 방향성을 느낄 수 있을 것”이라고 말했다.



에스파는 이번 앨범을 통해 기존의 ‘다중우주’ 세계관을 확장한다. 세 번째 세계관인 ‘컴플렉시티’에서는 현실세계의 균열을 극복하는 서사를 그린다. 카리나는 “이전 앨범까지 현실세계와 가상세계를 너무 많이 오간 에스파 멤버들 때문에 현실세계에 균열이 생긴 상황”이라며 “여러 다중세계를 겪어온 에스파가 그 위기를 기회로 잡아보려는 모습을 담았다”고 말했다.



지젤은 “‘넥스트 레벨’ 등 이전에 쌓아올린 세계관들과 이번 앨범이 연결되어 있는 만큼 이전 이야기를 참고하면 더 재미있는 스토리가 될 것”이라고 덧붙였다.



에스파는 오는 8월7~8일 고척스카이돔 단독 공연을 시작으로 월드투어에 나선다. 고척돔에 K팝 여성 아이돌 그룹이 서는 건 블랙핑크 이후 역대 두 번째다. 윈터는 “두 번째 정규앨범 발매와 함께 고척돔에 입성하는 게 믿기지 않는다”며 “팬들에게 더욱 밝고 좋은 에너지를 전해야겠다는 마음가짐을 새롭게 가지게 됐다”고 말했다.

