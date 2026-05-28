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본문 요약

정부가 'K컬처'의 외연을 넓혀 2030년까지 시장 규모 400조원 시대를 열겠다는 계획을 내놨다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 28일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 정부 출범 1주년 기자간담회에서 "2030년 K컬처 시장 규모를 기존 300조원에서 400조원으로 목표를 상향 조정한다"고 밝혔다.

문체부는 기존 콘텐츠·예술 중심의 문화산업 개념을 재정의해 외래 관광과 K푸드·뷰티·패션 등 한국적 라이프스타일 전반을 K컬처 산업에 포함하기로 했다.

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최휘영 “푸드·뷰티·패션으로 외연 확장…K컬처 400조원 시대 열 것”

입력 2026.05.28 20:51

수정 2026.05.28 20:56

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  • 노정연 기자

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문체부 장관 ‘정부 1주년’ 간담회

2030년까지 시장 규모 대폭 확대

예술인증명제도 내년까지 개선

최휘영 문화체육관광부 장관이 28일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 기자간담회를 열고 문체부 추진과제에 대해 발표하고 있다. 문체부 제공

최휘영 문화체육관광부 장관이 28일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 기자간담회를 열고 문체부 추진과제에 대해 발표하고 있다. 문체부 제공

정부가 ‘K컬처’의 외연을 넓혀 2030년까지 시장 규모 400조원 시대를 열겠다는 계획을 내놨다. K팝과 드라마, 영화 등 전통적인 콘텐츠 산업을 넘어 K푸드·뷰티·패션도 K컬처에 포함해 국가 핵심 성장동력으로 키우겠다는 구상이다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 28일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 정부 출범 1주년 기자간담회에서 “2030년 K컬처 시장 규모를 기존 300조원에서 400조원으로 목표를 상향 조정한다”고 밝혔다.

문체부는 기존 콘텐츠·예술 중심의 문화산업 개념을 재정의해 외래 관광과 K푸드·뷰티·패션 등 한국적 라이프스타일 전반을 K컬처 산업에 포함하기로 했다. 최 장관은 “기존 산업 분류상 K컬처로 보기 어려운 부분은 덜어내고, K컬처로 볼 수 있는 부분은 추가했다”고 설명했다. 문체부는 문화관광연구원 주도로 구체적 수치 검증과 타 부처와의 협의를 이어갈 계획이다.

문체부에 따르면 새 기준으로 산정한 K컬처 시장 규모는 올해 잠정 274조원 수준이다. 이에 따라 정부는 2030년 달성 목표를 기존 300조원에서 400조원으로 높였다. 수출 목표 역시 상향했다. 지난해 K컬처 수출액은 잠정 718억달러(약 108조원)로 집계됐는데, 이는 자동차 수출 규모에 육박하는 수준이다. 정부는 이를 2030년까지 1100억달러(약 165조4180억원)로 끌어올리겠다는 계획이다. 최 장관은 “K컬처는 반도체와 자동차에 이은 3대 수출산업”이라며 “대한민국 미래를 이끌 핵심 성장동력”이라고 강조했다.

문체부는 금융·세제 지원 확대와 인공지능(AI) 시대 리더십 구축을 통해 K콘텐츠의 기반을 강화하고, 장르별 다각도 투자를 확대할 방침이다. 아울러 ‘K관광 3000만 시대’를 조기 달성하기 위해 공항, 숙박 등을 재정비하고 전 국민이 일상에서 문화를 향유할 수 있는 기회를 체계적으로 넓혀나가겠다고 덧붙였다.

다음달 방탄소년단(BTS) 부산 공연을 앞두고 불거진 숙박업소 바가지요금 문제에 대해 최 장관은 “대규모 공연 유치에 걸맞은 숙박 인프라와 가격 안정 장치가 필요하다”고 밝혔다. 정부는 BTS 부산 공연 관련 바가지요금 근절을 위해 대체숙박시설 1300여개를 확보하고, 바가지요금 신고 시 과징금의 최대 10%를 포상금으로 지급하는 방안을 추진키로 했다.

‘보은 인사’ 논란이 빚어진 문체부의 공공문화예술기관장 인사에 대해서는 “여러 관점이 있을 수 있고 실망하신 부분도 있다는 점을 알고 있다”며 “오해를 풀기 위해 노력하고 있다. 새로 임명된 기관장들이 잘할 수 있도록 지켜봐달라”고 원론적 입장을 내놨다.

최근 실효성 문제가 불거진 예술인증명제도 개선 작업도 언급됐다. 최 장관은 “전문가와 현장 의견을 수렴 중”이라며 “단시간에 해결될 문제는 아니라고 본다. 최대한 다양한 의견을 수렴해 내년까지 개선 방안을 손보겠다”고 밝혔다.

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