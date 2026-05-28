[속보] 서소문 고가차도 철거 공사 29일 0시 재개···‘압쇄 공법’ 활용

6명 사상자를 낸 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고로 중단됐던 철거 공사가 29일 0시부터 재개된다. 철거 작업은 근로자 진입 없이 굴착기를 통한 ‘압쇄 공법’으로 실시된다. 철거작업이 순조롭게 진행될 경우 30일 첫차부터 경의·중앙선 철도가 정상 운행할 것으로 보인다.

서울시는 고용노동부가 서울시 철거계획서를 조건부 승인함에 따라 철거작업을 본격 시작한다고 28일 밝혔다. 노동부는 근로자 안전 조치를 동반하라는 조건을 달았다.

전체 작업은 사전 안전 보양 및 철거 15시간, 마무리 14시간 등 총 29시간 동안 진행할 예정이다. 실제 구조물 철거에는 7시간이 걸린다. 사전 보양 및 구조물 철거가 진행되는 29일 오전 0시부터 오후 3시까지는 공사장 인근 도로가 전면 통제된다.

서울시는 오는 30일 오전 5시까지 철거와 시험운행을 포함한 모든 작업을 끝내 경의선 첫차 운행을 재개하는 게 목표다.

철거 작업은 압쇄 공법으로 진행된다. 압쇄 공법은 유압에 의해 작동하는 압쇄기를 부착한 굴삭기가 철거물을 파쇄하는 방식이다. 상부구조물을 하나씩 절단해 크레인으로 인양하는 기존 순차 철거 방식보다 시공 효율성이 높다.

서울시는 “압쇄 공법은 건축물을 빠르고 안전하게 해체할 수 있는 보편화된 방법”이라며 “기존에 약 40시간으로 예상됐던 소요 시간을 15시간 이내로 단축할 수 있게 된다”고 말했다.

압쇄기 부착 굴삭기 4대를 투입해 고가 바깥쪽에서 잔여 구조물을 직접 파쇄하고, 잔해가 아래로 자연스럽게 떨어지도록 할 계획이다. 작업자가 철거 구간에 직접 진입하지 않아도 된다. 서울시는 “손상된 거더(보)를 크레인으로 들어 올리는 과정도 생략돼 인양 중 거더가 끊어지는 위험도 없앨 수 있다”고 말했다.

철거에 앞서 낙하물과 소음을 차단하는 방호시설인 ‘에어 방음벽’을 설치하고, 철도시설물 보호를 위한 지표투과레이더(GPR) 탐사를 실시한다. 철도 궤도 상부에 두께 20㎜ 철판과 2ｍ 이상 모래를 두껍게 쌓아 충격을 흡수하도록 조치한다.

임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 “시민 안전과 불편 최소화를 최우선으로 최대한 신속하게 철거를 완료하겠다”고 말했다.