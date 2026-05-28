게임 개발 통해 축적한 기술로 국방 로봇 ‘두뇌’ 만든다

엔씨 자회사 NC AI·현대로템 컨소시엄, 국책 연구과제 사업자 낙점

엔씨의 인공지능(AI) 전문 자회사인 NC AI가 국방 로봇의 ‘두뇌’를 만드는 국책과제 사업자로 낙점됐다.



NC AI는 현대로템과 컨소시엄을 구성해 국방과학연구소(ADD)가 발주한 ‘피지컬 AI 기반 통합 시뮬레이터 및 모듈형 로봇 시스템’ 국책 연구·개발 과제에 최종 사업자로 선정됐다고 28일 밝혔다. 이 과제는 미래 전장 환경에서 무인 로봇을 통제하고, 현실과 가상의 격차를 최소화하는 시뮬레이터 및 하드웨어를 구축하는 프로젝트다.



NC AI는 국책과제에서 로봇 두뇌이자 차세대 로봇 파운데이션 모델 구현을 위한 ‘월드모델’ 개발을 총괄하게 된다. 월드모델은 로봇이 현실 세계의 물리적 법칙과 환경 변화를 반영해 다양한 환경에서 시뮬레이션하고 이를 학습 데이터로 만드는 피지컬 AI 첨단 기술이다.



무인 로봇이 거친 전장이나 야지 등 현실 세계에서 물리적 변수나 마찰로 인해 오작동하는 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.



NC AI는 대규모 고정밀 3차원 가상 세계 구축 노하우와 자체 3D 생성 AI 기술을 유기적으로 활용할 계획이다. 또 로봇 학습에 필요한 대규모 데이터 파이프라인도 만든다.



이연수 NC AI 대표는 “NC AI만의 경량화 월드모델을 바탕으로 가상과 현실을 완벽히 연결하는 최고의 피지컬 AI 시뮬레이터를 개발하여 대한민국 국방 인공지능 전환(AX)의 가속화에 앞장서겠다”고 밝혔다.

