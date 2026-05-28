카카오 노사, 임금교섭 최종 결렬, 시스템 자동화 ‘카톡 먹통’ 없을 듯

쟁의권 확보 노조, 내달 10일 집회 노사 대화 계속, 합의 도달할 수도

카카오 노사 간 임금교섭 조정이 최종 결렬되면서 창립 이래 첫 본사 파업 위기감이 커졌다. 노조는 다음달 10일 대규모 집회를 열고 파업 움직임을 본격화할 방침이다.다만 노사 양측이 대화의 문을 닫지 않아 파업 전 합의점을 찾을 가능성도 남아 있다.



카카오 노조는 전날 임금교섭 2차 조정이 결렬되면서 쟁의권을 확보하게 됐다고 28일 밝혔다. 지난 20일 결의대회에서 파업 찬성 투표가 가결돼 언제든 파업 등 쟁의행위에 돌입할 수 있다.



노사는 전날 교섭 과정에서 성과급 규모와 양도제한조건부주식(RSU) 산입에 대한 입장차를 좁히지 못했다. 사측은 영업이익의 10% 수준의 성과급을 제시했으나, 노조 측은 영업이익의 13~14% 수준을 요구한 것으로 알려졌다. 사측은 500만원 상당의 RSU를 성과급에 산입하자는 입장이었으나 노조는 RSU를 별도로 계산해야 한다고 맞섰다. 계열사의 고용 안정 방안과 관련해서도 양측 입장이 엇갈린 것으로 전해졌다.



노조는 다음달 10일 판교역 인근에서 대규모 집회를 열고 파업 움직임을 본격화할 방침이다. 앞서 쟁의권을 확보한 카카오페이·카카오엔터프라이즈·디케이테크인·엑스엘게임즈와 공동 파업 전선을 꾸릴 가능성도 있다.



카카오 노조는 “회사는 교섭이 장기간 이어지는 동안 수동적인 대응으로 일관했다”며 “일방적으로 성과급을 지급하며 신뢰를 훼손했고, 수차례 교섭대표 변경과 불충분한 수정안 제시로 대화의 연속성도 흔들었다”고 했다. 파업 일정에 대해서는 추후 공지하겠다고 했다.



정신아 카카오 대표이사는 이날 사내 공지에서 “여러 우려와 불확실성을 빠르게 해소하지 못해 진심으로 송구하다”면서 “서로의 목소리에 더 귀를 기울이고 차이를 대화로 풀어가며 다시 하나의 카카오로 힘을 모아갈 수 있도록 더욱 노력할 것”이라고 말했다.



파업이 이뤄져도 당장 카카오톡·카카오페이 등 서비스가 차질을 빚을 가능성은 작을 것으로 보인다. 시스템 상당 부분이 자동화돼 있고, 비조합원을 중심으로 기본 운영이 가능하다. 다만 신규 업데이트 지연이나 돌발 상황 발생 시 대처가 어려워질 가능성은 있다. 향후 카카오 서비스의 인공지능(AI) 전환에도 차질이 발생할 수 있다.



파업 위기감이 고조됐지만 노사 양측이 향후 대화 가능성을 열어두면서 노사 간 자율 협의로 돌파구가 마련될 가능성도 열려 있다. 지난해 카카오모빌리티도 6월 부분파업을 진행했다가 이후 노사 간 대화가 재개되며 갈등이 봉합된 바 있다. 노조는 “조정 중지 결정 이후에도 대화의 가능성을 완전히 닫지 않을 것”이라고 밝혔다.

