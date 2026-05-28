K조선, 캐나다 잠수함 수주 ‘원팀’…국내 핵잠은 ‘라이벌’

한화오션·HD현대중공업, 60조원 규모 CPSP 협력…내달 결론 20조원 국내 ‘장보고 N 사업’에선 기술 장점 부각하며 치열한 경쟁

국내 특수선박 제작 업계의 양강인 HD현대중공업과 한화오션이 국내외 잠수함 시장에서 협력과 경쟁을 벌이고 있다. 두 회사는 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP)에선 원팀으로, 정부의 핵추진잠수함 개발 계획에선 라이벌로 수주전을 펼치고 있다.



HD현대중공업은 26일(현지시간) 캐나다 데이비조선소 오타와 사무소와 조선·함정 사업 전반에 걸친 협력 강화 방안을 논의했다고 28일 밝혔다. 데이비조선소는 캐나다 최대 규모 조선소로 쇄빙선 등 다양한 건조 실적을 보유하고 있다.



HD현대중공업은 “세계 1위 조선사로서 독보적인 선박 분야 기술력과 K잠수함의 우수성을 소개했다”며 데이비조선소와의 이번 논의가 CPSP 수주전의 일환이라고 설명했다.



CPSP는 캐나다 정부가 2030년 퇴역을 앞둔 빅토리아급 잠수함 4척을 대체할 3000t급 디젤 잠수함 최대 12척을 도입하는 사업이다. 총 60조원에 달하는 대규모 사업이다.



한화오션과 HD현대중공업은 ‘팀코리아’를 구성해 독일 티센크루프마린시스템즈(TKMS)와 수주 경쟁 중이다. 캐나다 정부는 다음달 우선협상대상자를 선정한다. 설계와 건조는 한화오션이 주도하고 있고 HD현대중공업은 전체 수주 물량의 3분의 1을 담당하는 방안을 추진하고 있다.



김정관 산업통상부 장관은 전날 출입기자단 간담회에서 “5월 초에 멜라니 졸리 캐나다 산업부 장관을 만났다”며 “졸리 장관이 공정성 이슈를 의식해 원래 만나면 안 되는데 만났다면서 ‘만나는 것 자체가 메시지’라고 했다”고 밝혔다.



다만 캐나다가 북대서양조약기구(나토) 회원국이라는 점을 언급하며 “(캐나다 정부가) 오랜 친구인 유럽을 두고 전략적인 판단을 할 수 있어 마지막까지 긴장을 늦출 수는 없는 상황”이라고 말했다.



반면 HD현대중공업과 한화오션은 정부의 핵잠 건조 사업을 놓고는 치열한 수주전을 펼치게 됐다. 정부는 지난 26일 ‘장보고 N사업’이라고 명명한 핵잠 건조 기본계획을 발표했다.



2030년대 후반 실전 배치를 목표로 한다. 업계에선 사업 규모가 20조원을 넘길 것이라고 본다.



HD현대중공업은 소형모듈원전(SMR) 등 차세대 원자력 기술을, 한화오션은 장보고-Ⅲ 잠수함 건조 경험을 장점으로 내세우고 있다.



두 회사는 한국형 차기 구축함(KDDX) 건조 사업 수주전에서도 신경전을 벌이고 있다. KDDX 사업은 2030년까지 6000t급 미니 이지스함 6척 실전 배치를 목표로 하는 사업이다. 총사업비는 7조8000억원에 달한다.



HD현대중공업은 전날 KDDX 상세 설계 및 선도함 건조 사업 참여를 위한 입찰 참가 등록을 마무리했다. 지난 14일 1차 입찰 때 등록하지 않아 한화오션 단독 응찰로 유찰된 바 있다.



HD현대중공업은 방위사업청을 상대로 ‘보안 감점 연장 적용 금지’ 가처분 신청도 제기했다. HD현대중공업에선 2013년 일부 직원이 KDDX 개념설계도 등 해군 기밀자료를 불법 취득한 뒤 회사 내부망에 공유한 혐의로 유죄 판결을 받았다. 방사청은 HD현대중공업 보안 감점 조치를 올해 12월까지 1년 연장했다. 업계에선 보안 감점 적용 여부가 KDDX 사업에 변수가 될 것으로 보고 있다.

