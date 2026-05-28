‘헤그세스 측근’ 라네브, 차기 미 육참총장 지명 유력

주한미군 제8군사령관 근무 이력…‘1·6 의사당 난입’ 책임 은폐 의혹도

피트 헤그세스 미국 국방부 장관의 측근으로 꼽히는 크리스토퍼 라네브 장군(사진)이 차기 육군참모총장으로 거론되고 있다. 라네브 장군은 지난해 주한미군 제8군 사령관 시절 도널드 트럼프 대통령과 헤그세스 장관의 신임을 얻은 것으로 알려졌다.



월스트리트저널(WSJ)은 27일(현지시간) 소식통의 말을 인용해 현재 육군참모총장 직무대리를 맡고 있는 라네브 장군이 이르면 이번주 육군참모총장에 지명될 가능성이 있다고 보도했다.



라네브 장군은 지난 2월 육군참모차장으로 임명되며 4성 장군(대장) 계급을 달았다. 최소 18개월 이상 4성 장군으로 복무한 뒤 육군참모총장에 올랐던 전임자들과 비교하면 상대적으로 경험이 부족하다는 평가가 나온다.



그의 이례적 승진 배경으로는 지난해 트럼프 대통령과 헤그세스 장관의 신임을 얻은 점이 거론된다. 주한 미8군 사령관이던 지난해 1월 그는 트럼프 대통령 취임식 당시 화상회의 진행을 맡았다. 당시 라네브 장군이 “대통령님, 복귀를 환영합니다”라고 하자 트럼프 대통령은 “저 사람 영화배우 아니냐”고 말했다고 육군 관계자들은 전했다.



그는 당시 헤그세스 신임 장관의 수석 군사보좌관 후보로도 거론됐다. 이후 헤그세스 장관이 면도 규정을 지키지 않는 병사들을 원칙적으로 전역 조치하겠다고 밝혀 논란이 일었으나 라네브 장군은 이 조치를 강하게 지지한 것으로 전해졌다.



라네브 장군은 다수의 육군 장성들과 달리 웨스트포인트 육군사관학교 출신이 아니라 1990년 애리조나대학 ROTC를 통해 보병 장교로 임관했다. 이후 아프가니스탄과 이라크 전장에서 복무했다.



2021년 ‘1·6 의사당 난입 사태’ 당시 준장이었던 라네브는 육군과 워싱턴 주방위군 간 소통을 담당했다. 당시 국방부의 대응이 지연됐다는 논란이 일었지만, 국방부 감찰관은 육군 관계자들의 위법 행위는 없었다고 결론 내렸다. 그러나 이후 라네브 장군이 육군의 대응 지연 사실을 은폐하는 데 관여했다는 주방위군 소속 변호사의 주장이 제기됐다.



한편 그는 트럼프 행정부가 비판해온 군대 내 ‘워키즘’(wokism·‘정치적 올바름’을 비꼬는 말)과 관련해 트럼프 대통령의 견해와 상반된 행보를 보인 이력도 있다. 그는 과거에 트랜스젠더 정체성 교육과 다양성 증진 정책 등을 지지하는 발언을 했으며, 2023년 ‘성소수자 자긍심의달’을 맞아 “성소수자 공수부대원들의 공헌에 감사한다”는 내용의 메모에 서명했다고 WSJ는 전했다.



미 육군참모총장은 대통령 지명 이후 상원의 인준 절차를 거쳐야 한다.

