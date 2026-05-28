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본문 요약

제주에서 올해 첫 중증열성혈소판감소증후군 환자가 발생했다.

제주에서는 2023년 8명, 2024년 9명, 2025년 16명의 SFTS 환자가 나왔다.

양제윤 제주도 안전건강실장은 "최근 기온 상승으로 진드기 활동이 활발해지고 있어 야외활동 시 예방수칙 준수가 무엇보다 중요하다"면서 "중증 진행 위험이 높은 고령층은 작업 후 몸에 진드기가 붙어 있는지 반드시 확인하고, 의심 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 방문해 진료를 받아야 한다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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제주에서 올해 첫 SFTS 환자 발생…“야외활동 때 진드기 조심”

입력 2026.05.28 21:06

수정 2026.05.28 21:08

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  • 박미라 기자

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SFTS : 중증열성혈소판감소증후군

제주에서 올해 첫 SFTS 환자 발생…“야외활동 때 진드기 조심”

제주에서 올해 첫 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 환자가 발생했다.

제주도는 서귀포시 동부지역에서 사업장을 운영하는 A씨(65)와 B씨(81)가 SFTS 양성 판정을 받았다고 28일 밝혔다. 이들은 각각 지난 16일과 18일부터 발열과 식욕 저하 등 증상을 보여 의료기관을 방문했으며, 27일 최종 확진 판정을 받았다.

제주도는 현재 환자들이 어디에서 진드기에 노출됐는지 등 감염 경로를 파악하기 위한 역학조사를 진행 중이다. 추가 환자 발생 여부도 모니터링하고 있다.

SFTS는 제3급 법정 감염병으로, 주로 4~11월 바이러스를 보유한 참진드기(사진)에 물려 감염된다.

진드기에 물린 후 2주 이내에 38~40도 고열과 함께 오심·구토·설사 등 증상이 나타난다. 중증으로 악화하면 혈소판 및 백혈구 감소, 다발성 장기부전 등으로 사망에 이를 수 있다.

SFTS를 예방하는 방법은 진드기에 물리지 않는 것이다. 제주도는 야외활동이 잦은 농업인, 오름과 올레길 등을 걷는 관광객, 도민 등을 대상으로 예방수칙을 홍보하고 있다.

야외활동 때는 긴팔과 긴바지를 입어 진드기 노출을 최소화하고, 풀밭 위에 옷을 벗어두거나 누워서는 안 된다. 야외활동 후에는 입었던 옷을 세탁하고 목욕하면서 진드기가 붙어 있지 않은지 꼼꼼히 확인해야 한다.

도는 도내 의료기관에 발열 및 소화기 증상 환자가 내원했을 때 야외활동력과 진드기 물림 여부를 반드시 확인하도록 안내하고 있다.

제주에서는 2023년 8명, 2024년 9명, 2025년 16명의 SFTS 환자가 나왔다. 사망자는 2023년 1명 발생했다.

양제윤 제주도 안전건강실장은 “최근 기온 상승으로 진드기 활동이 활발해지고 있어 야외활동 시 예방수칙 준수가 무엇보다 중요하다”면서 “중증 진행 위험이 높은 고령층은 작업 후 몸에 진드기가 붙어 있는지 반드시 확인하고, 의심 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 방문해 진료를 받아야 한다”고 밝혔다.

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