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본문 요약

광주 광산구 수완동 가게에서는 이번 6·3 지방선거에 투표한 주민들이 다양한 혜택을 받을 수 있다.

수완동을 포함해 첨단 1·2동과 송정동 등 광산구 11개 동에 있는 가게 100여곳이 투표를 한 주민들에게 다양한 혜택을 준다.

진광종 수완동상인연합회장은 "동네를 위해서는 주민들 손으로 좋은 후보를 뽑아야 한다. 상인과 주민 모두 지방선거에 관심을 가져야 동네를 바꿀 수 있다"면서 "투표한 주민들은 할인을 받아서 좋고, 상권 활성화에도 도움이 될 것으로 판단했다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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광주 광산구 수완동 등 가게 100여곳 “투표 인증하면 할인, 음료 추가 제공”

입력 2026.05.28 21:06

수정 2026.05.28 21:08

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  • 강현석 기자

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광주 광산구 수완동 가게에서는 이번 6·3 지방선거에 투표한 주민들이 다양한 혜택을 받을 수 있다. 음식점에서는 투표 인증을 한 손님들에게 음료수나 추가 음식을 제공하며, 치과에서는 구강 검진도 해준다.

광산구는 28일 “사전투표와 본투표에서 투표했다는 사실을 인증하면 지역 100여곳 가게에서 다양한 혜택을 제공한다”고 밝혔다.

수완동상인연합회는 ‘지방선거 투표하고 혜택받자’ 이벤트를 한다. 수완동 가게들은 29일부터 이틀간 진행되는 사전투표나 6월3일 선거일에 투표한 뒤 투표 인증 사진을 제시하는 손님들에게 10% 할인이나 음료 등을 추가로 제공한다.

수완동에서는 모두 65개 가게가 ‘투표 할인’ 이벤트에 동참한다. 수완동을 포함해 첨단 1·2동과 송정동 등 광산구 11개 동에 있는 가게 100여곳이 투표를 한 주민들에게 다양한 혜택을 준다.

진광종 수완동상인연합회장은 “동네를 위해서는 주민들 손으로 좋은 후보를 뽑아야 한다. 상인과 주민 모두 지방선거에 관심을 가져야 동네를 바꿀 수 있다”면서 “투표한 주민들은 할인을 받아서 좋고, 상권 활성화에도 도움이 될 것으로 판단했다”고 말했다.

광산구도 주민들에게 투표를 독려하는 다양한 활동을 펼치고 있다. 구는 ‘내가 살고 싶은 지역, 투표로 만듭니다’를 구호로 맞춤형 홍보를 진행 중이다. 노인들이 많이 이용하는 경로당과 복지관 등을 중심으로 선거 일정과 투표 방법 등도 안내했다. 노동자의 투표권 보장을 위해 지역 산업단지에 입주한 2079개 사업장에는 협조 안내문도 발송했다.

교통이 불편한 외곽 지역 마을 주민들을 위해서는 선관위와 협의해 27개 노선에서 투표장을 오가는 버스를 운행한다. 광산구는 “투표 참여는 지역의 미래를 시민 뜻대로 키워내고, 민주주의를 더욱 성숙하게 하는 최고의 투자”라며 “많은 시민이 소중한 한 표를 행사할 수 있도록 총력을 다하겠다”고 했다.

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