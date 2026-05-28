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지구, 가장 열받은 해 5년 내 경신될 확률 86%

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본문 요약

현재는 2024년인 '역사상 가장 더운 해'가 앞으로 5년 내에 다른 해로 바뀔 확률이 86%에 이른다고 세계기상기구가 전망했다.

보고서는 올해부터 2030년까지의 전 지구 평균기온이 산업화 이전보다 1.3~1.9도 높을 것으로 예측했다.

향후 5년 중 적어도 한 해에 전 지구 평균기온이 산업화 이전보다 1.5도 이상 높을 확률은 91%에 달할 것으로 예상됐다.

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지구, 가장 열받은 해 5년 내 경신될 확률 86%

입력 2026.05.28 21:11

수정 2026.05.28 21:13

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  • 오경민 기자

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WMO 작년 예측보다 높아져

산업화 이전보다 1.3~1.9도 ↑

“동아시아 상승 가팔라 대비를”

현재는 2024년인 ‘역사상 가장 더운 해’가 앞으로 5년 내에 다른 해로 바뀔 확률이 86%에 이른다고 세계기상기구(WMO)가 전망했다.

WMO는 28일 이 같은 내용이 담긴 ‘전 지구 1~10년 기후 업데이트 보고서(GADCU)’를 발표했다. GADCU는 한국 기상청을 포함해 전 세계 13개 기관의 250개 예측 모델을 활용해 매년 작성한다.

보고서는 올해부터 2030년까지의 전 지구 평균기온이 산업화 이전(1850~1900년)보다 1.3~1.9도 높을 것으로 예측했다. 지난해 예측(1.2~1.9도)보다 소폭 상승했다.

향후 5년 중 적어도 한 해에 전 지구 평균기온이 산업화 이전보다 1.5도 이상 높을 확률은 91%에 달할 것으로 예상됐다. 2024년에는 80%, 전년도에는 86%였다. 국제사회는 2015년 파리협정을 통해 지구 평균기온 상승폭을 산업화 이전 대비 1.5도 이하로 제한하기 위해 노력하기로 약속했다.

WMO는 “파리협정에서 명시한 1.5도는 장기간, 일반적으로 20년 동안 지속하는 장기적인 온난화를 의미하기 때문에 연평균 기온이 이 수준을 초과하는 해가 있다고 해서 목표 달성이 불가능한 것은 아니다”라면서도 “지구 기온 상승 추세에 따르면 일시적인 1.5도 초과 현상은 더욱 빈번하게 발생할 것으로 예상된다”고 설명했다.

향후 5년 중 적어도 한 해가 2024년보다 더울 가능성은 86%로 전망된다. 2024년 전 지구 평균기온은 산업화 이전보다 1.55(±0.13)도 높았다. 2026~2030년 전 지구 평균기온이 산업화 이전보다 1.5도 넘게 올라갈 가능성은 75%로 나타났다. 전년도(70%)보다 5%포인트 상승했다.

예상욱 이화여대 기후에너지시스템공학과 교수는 “동아시아 지역 평균기온은 전 지구 평균기온보다 더 빠르게 상승하고 있어 한국도 향후 5년, 10년 단위의 상세한 기후 전망을 통해 국가 운영 전략을 제시해야 한다”고 말했다.

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