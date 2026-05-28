종합특검, ‘내란 가담’ 안성식 전 해경 기획관 출석 통지

내란특검은 증거 못 찾아 무혐의 재입건 등 해경 상대 수사 속도

권창영 2차 종합특별검사가 12·3 내란에 해양경찰청을 조직적으로 가담시키려 한 혐의를 받는 안성식 전 해양경찰청 기획조정관에게 소환조사를 통지했다. 종합특검은 앞서 내란특검이 불기소 처분한 안 전 기획관을 다시 입건하는 등 해경을 상대로 재수사를 벌이고 있다.



28일 경향신문 취재를 종합하면, 종합특검은 내란 부화수행(다른 사람의 뜻에 따라 행동하는 것) 혐의를 받는 안 전 조정관에게 다음달 1일 특검 사무실로 나와 피의자 조사를 받으라고 통보했다.



안 전 조정관은 2023~2024년 국군방첩사령부에 접촉해 계엄 선포 시 해경도 합동수사본부에 자동 편성되도록 2024년 방첩사 내부 규정 ‘계엄사령부 편성 계획’을 수정하는 데 관여한 혐의를 받는다. 안 전 조정관은 당시 방첩사 내 충암고 인맥을 동원하는 방식으로 방첩사 참모장 등 수뇌부와 접촉해 규정 변경을 논의한 것으로 조사됐다.



안 전 조정관은 2024년 12월3일 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포하자 해경 지휘관 화상회의에서 ‘해경이 총기를 휴대해야 하고 합동수사본부에 인력을 파견해야 한다’고 주장한 혐의도 있다. 12·3 내란을 주도한 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관 모두 안 전 조정관과 같은 충암고 출신이라 ‘해경 충암파’로 내란 모의에 가담한 것 아니냐는 의혹도 제기됐다.



내란특검도 같은 혐의로 지난해 안 전 조정관을 입건하고 그를 세 차례 불러 조사했으나 결국 무혐의 처분했다.



내란특검은 “계엄의 위법성을 인지하지 못했다”는 안 전 조정관의 주장을 뒤집을 증거를 찾지 못한 것으로 전해졌다. 안 전 조정관은 당시 비상계엄 선포 사실만 놓고는 계엄의 위법성을 확실히 인식하기 어려웠기 때문에 계엄 상황에서 통상적인 조처를 하자고 건의했다고 주장했다. 그는 ‘합수부 해경 자동 편성’에 대해서도 ‘통상적인 협조 조치’라는 취지로 주장한 것으로 전해졌다.

