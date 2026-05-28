제9회 전국동시지방선거의 향배를 가를 사전투표가 29일부터 이틀간 전북지역 243개 사전투표소에서 일제히 실시된다.

사전투표를 하루 앞둔 28일 전북지사 선거를 두고 이원택 더불어민주당 후보와 김관영 무소속 후보가 초접전 양상을 보이면서 사전투표율이 최종 승패를 가를 최대 변수로 부상했다.

이번 전북지사 선거는 이원택 후보와 김관영 후보 간 사실상 양자 대결 구도로 전개되며 과거와 다른 긴장감을 형성하고 있다. 민주당의 전통적 우세 지역으로 분류되던 전북에서 무소속 후보가 경쟁력을 확보함에 따라 지역 정치권은 사전투표율 추이에 촉각을 곤두세우는 분위기다.

정치권이 특히 주목하는 배경에는 4년 전 지방선거 당시 기록된 ‘역대 최저 투표율’이 자리 잡고 있다. 제8회 전국동시지방선거 당시 전북지역 최종 투표율은 48.7%로 전국 평균(50.9%)을 밑돌았다. 이는 1995년 민선 지방자치 출범 이후 전북지역 지방선거 사상 가장 낮은 수치다. 당시 사전투표율 역시 24.41%에 머물렀다.

지역 정가에서는 저조한 투표율이 지역 정치의 영향력 약화로 직결됐다는 진단이 지배적이다. 정치 혐오와 무관심 속에 유권자들의 투표 참여가 저조해지면서 지역 민심의 결집력도 동반 약화했다는 분석이다.

다만 이번 선거는 기류가 다르다. 무소속 후보의 선전이 지속되자 위기감을 느낀 민주당 지도부 등 중앙 정치권의 전북 지원 사격이 잇따르고 있다. 무소속인 김 후보는 연일 지역 맞춤형 공약을 발표하며 바닥 민심을 공략하고 있다. 이처럼 양강 체제가 공고해지면서 과거 ‘민주당 경선이 곧 당선’으로 통용되던 전북의 정치 지형에 균열이 생기고 있다는 관측도 나온다.

이에 따라 양측은 지지층을 투표장으로 견인하는 데 사활을 걸고 있다. 민주당 전북도당은 사전투표 참여를 독려하며 지지층 결집에 나섰다. 민주당 관계자는 사전투표율이 높아야 승기를 확실히 굳힐 수 있다며 전북 발전을 위해 당 후보들에게 힘을 실어달라고 당부했다.

김 후보 역시 도민들에게 보낸 손편지 메시지를 통해 투표 참여를 독려했다. 김 후보 측은 이번 선거가 전북의 위상과 자존심이 걸린 선거인 만큼 도민 스스로 전북의 미래를 결정하기 위해 적극적으로 투표에 나서달라고 호소했다.

지역 정치권 관계자는 지난 지방선거의 저조한 투표율이 결과적으로 지역의 정치적 존재감을 약화하는 결과로 이어졌다면서 이번 선거는 전북의 미래 방향과 직결된 만큼 유권자들의 적극적인 주권 행사가 어느 때보다 중요하다고 짚었다.

이번 전북지사 선거는 이원택 더불어민주당 후보, 양정무 국민의힘 후보, 백승재 진보당 후보, 김성수 무소속 후보, 김관영 무소속 후보 등 총 5명이 출마해 경쟁하고 있다.