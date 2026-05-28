북한 거쳐온 싱가포르 외교 “두 국가론, 현장에서 체험”

남북 관계 개선 의지 발견 못한 듯

조현 외교부 장관이 28일 북한을 거쳐 방한한 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관과 회담했다. 발라크리쉬난 장관은 한국 정부에 “북한이 주장하는 두 국가론을 현장에서 체험했다”고 말한 것으로 알려졌다.



외교부는 “조 장관이 발라크리쉬난 장관의 방북 소감을 청취한 뒤 북한과 대화 여건을 조성하기 위해 싱가포르를 비롯한 아세안(동남아시아국가연합) 차원의 관심과 지원을 당부했다”고 밝혔다. 위성락 청와대 국가안보실장도 이날 발라크리쉬난 장관과 면담했다.



발라크리쉬난 장관은 지난 26~27일 방북한 뒤 27일 밤 한국에 도착했다. 그는 방북 기간 조용원 최고인민회의 상임위원장, 최선희 외무상 등을 만났다. 노동신문은 27일 발라크리쉬난 장관과 북한 당국자 간 만남을 보도했다. 김정은 국무위원장은 만나지 못한 것으로 보인다.



앞서 정부 일각에선 싱가포르 외교장관이 북한을 거쳐 한국에 오는 일정이 공개되자 그의 방한이 북한의 의중을 파악할 기회가 될 수 있다는 기대가 나왔다. 싱가포르는 2018년 북·미 정상회담 장소를 제공한 국가다. 정동영 통일부 장관은 지난 26일 “북에 간 손님이 남에 와서 이렇게 설명한 건 처음 있는 일 아닌가”라고 했다.



그러나 발라크리쉬난 장관은 이날 정부 측 인사에게 “북한이 주장하는 두 국가론을 현장에서 체험했다”고 밝힌 것으로 전해졌다. 그의 발언은 북한 당국자에게서 남북관계 개선 의지를 발견하지 못했다는 취지로 해석된다. 정 장관은 발라크리쉬난 장관과 면담했지만 논의된 내용은 양측 협의에 따라 공개되지 않았다.



북한은 2023년 12월 적대적 두 국가론을 공식화한 뒤 올해는 두 국가론을 헌법에 명시했다. 북한은 올해 3월 헌법 개정을 통해 조국 통일 조항을 삭제하고 영토를 한반도 북측 지역으로 규정한 조항을 신설했다. 남북한을 통일을 지향하는 특수관계가 아닌 국가 대 국가의 관계로 강조하려는 의도로 해석된다.



조한범 통일연구원 석좌연구위원은 “싱가포르가 만남을 주선한다고 해도 남북이 대화할 수 있는 상황이 아닌 것으로 보인다”고 말했다.

