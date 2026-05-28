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북한 거쳐온 싱가포르 외교 “두 국가론, 현장에서 체험”

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본문 요약

조현 외교부 장관이 28일 북한을 거쳐 방한한 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관과 회담했다.

발라크리쉬난 장관은 한국 정부에 "북한이 주장하는 두 국가론을 현장에서 체험했다"고 말한 것으로 알려졌다.

외교부는 "조 장관이 발라크리쉬난 장관의 방북 소감을 청취한 뒤 북한과 대화 여건을 조성하기 위해 싱가포르를 비롯한 아세안 차원의 관심과 지원을 당부했다"고 밝혔다.

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북한 거쳐온 싱가포르 외교 “두 국가론, 현장에서 체험”

입력 2026.05.28 21:26

수정 2026.05.28 21:27

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남북 관계 개선 의지 발견 못한 듯

북에 갔다 남에 온 손님 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교부 장관이 지난 27일 평양 의사당에서 조용원 북한 최고인민회의 상임위원장을 만나고 있다(왼쪽 사진). 이어 방한한 발라크리쉬난 장관은 28일 서울 외교부 청사에서 조현 외교부 장관을 만났다. 조선중앙통신연합뉴스

북에 갔다 남에 온 손님 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교부 장관이 지난 27일 평양 의사당에서 조용원 북한 최고인민회의 상임위원장을 만나고 있다(왼쪽 사진). 이어 방한한 발라크리쉬난 장관은 28일 서울 외교부 청사에서 조현 외교부 장관을 만났다. 조선중앙통신연합뉴스

조현 외교부 장관이 28일 북한을 거쳐 방한한 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관과 회담했다. 발라크리쉬난 장관은 한국 정부에 “북한이 주장하는 두 국가론을 현장에서 체험했다”고 말한 것으로 알려졌다.

외교부는 “조 장관이 발라크리쉬난 장관의 방북 소감을 청취한 뒤 북한과 대화 여건을 조성하기 위해 싱가포르를 비롯한 아세안(동남아시아국가연합) 차원의 관심과 지원을 당부했다”고 밝혔다. 위성락 청와대 국가안보실장도 이날 발라크리쉬난 장관과 면담했다.

발라크리쉬난 장관은 지난 26~27일 방북한 뒤 27일 밤 한국에 도착했다. 그는 방북 기간 조용원 최고인민회의 상임위원장, 최선희 외무상 등을 만났다. 노동신문은 27일 발라크리쉬난 장관과 북한 당국자 간 만남을 보도했다. 김정은 국무위원장은 만나지 못한 것으로 보인다.

앞서 정부 일각에선 싱가포르 외교장관이 북한을 거쳐 한국에 오는 일정이 공개되자 그의 방한이 북한의 의중을 파악할 기회가 될 수 있다는 기대가 나왔다. 싱가포르는 2018년 북·미 정상회담 장소를 제공한 국가다. 정동영 통일부 장관은 지난 26일 “북에 간 손님이 남에 와서 이렇게 설명한 건 처음 있는 일 아닌가”라고 했다.

그러나 발라크리쉬난 장관은 이날 정부 측 인사에게 “북한이 주장하는 두 국가론을 현장에서 체험했다”고 밝힌 것으로 전해졌다. 그의 발언은 북한 당국자에게서 남북관계 개선 의지를 발견하지 못했다는 취지로 해석된다. 정 장관은 발라크리쉬난 장관과 면담했지만 논의된 내용은 양측 협의에 따라 공개되지 않았다.

북한은 2023년 12월 적대적 두 국가론을 공식화한 뒤 올해는 두 국가론을 헌법에 명시했다. 북한은 올해 3월 헌법 개정을 통해 조국 통일 조항을 삭제하고 영토를 한반도 북측 지역으로 규정한 조항을 신설했다. 남북한을 통일을 지향하는 특수관계가 아닌 국가 대 국가의 관계로 강조하려는 의도로 해석된다.

조한범 통일연구원 석좌연구위원은 “싱가포르가 만남을 주선한다고 해도 남북이 대화할 수 있는 상황이 아닌 것으로 보인다”고 말했다.

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