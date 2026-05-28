이 대통령 “구의역 참사 10주기…‘안전보다 돈’ 못된 관행 여전”

“서소문 사고·GTX 철근 누락, 신속한 진상 규명 후 엄정히 책임 물어야”

이재명 대통령은 “우리 사회 일각에는 안전보다 돈, 또 안전보다는 효율을 중시하는 못된 관행이 여전하다”며 “서소문 고가차도 철거 현장 사고, 삼성역 GTX 철근 누락 문제 역시 이러한 병폐에서 비롯된 것은 아닌지 철저한 조사가 필요하다”고 밝혔다.



이 대통령은 28일 청와대 수석보좌관회의에서 “승강장에서 홀로 작업하던 청년 노동자가 열차에 치여 숨진 구의역 참사, 오늘 10주기가 됐다고 한다. 그날 이후에도 수많은 노동자가 가장 안전해야 할 일터에서 목숨을 잃는 가슴 아픈 일들이 반복되고 있다”며 이같이 말했다.



이 대통령은 서울 서소문 고가 붕괴 사고와 삼성역 GTX-A 철근 누락 문제를 가리키며 “특히 이 사건들은 누구보다 국민 안전에 앞장서야 할 공공부문이 관련됐다는 점에서 심각성이 크다”고 밝혔다. 이 대통령은 “관계기관은 신속하게 진상을 규명하고, 그 결과에 따라 지위고하를 막론하고 엄정하게 책임을 물어야 되겠다”고 했다.



이 대통령은 최근 지역 전통시장 방문 행보를 두고 야당이 6·3 지방선거를 겨냥한 “선거개입”이라고 비판한 것을 반박했다. 이 대통령은 “제가 최근에 행사 끝나고 주로 식사를 시장에서 한다”며 “왜 시장에 밥 먹으러 갔냐고 주장하는 사람도 있지만 원래 저는 시장에서 밥 먹는 걸 좋아하니까 이해하기 바란다”고 말했다.



이 대통령은 노후시설 정비와 전통시장 현대화 등 시장 상인들에게서 들은 요구를 소개하기도 했다. 이 대통령은 상인회가 시설 개선을 부담하는 관행을 지적하며 “정부 부담을 좀 더 늘리고, 또 민간 부담을 좀 줄여서 부담금 때문에 할 수 있는데도 하지 못하는 일이 생기지 않도록 잘 챙겨주기 바란다”고 했다.



이어 비공개회의에선 김현종 국가안보실 1차장이 중동전쟁 계기 국방 역량 강화 방안과 무인전투체계 군대 신속전환 방안, 미래 전장 상황 대비 예비전력 혁신 방안을 보고했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.



이 대통령은 “군 구조와 무기체계 역시 변화해야 할 시점이 도래했다”며 “현장을 바꾸기 위해선 군 지휘관을 대상으로 미래전 및 첨단 무기체계 관련한 재교육이 필수적”이라고 말했다.

