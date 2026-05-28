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가계대출 1993조원에 빚투 36조원…금리 인상 땐 ‘영끌족’ 이자 직격탄

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본문 요약

한국은행 금융통화위원회에서 28일 연내 기준금리 인상을 시사하는 강력한 메시지가 나오면서 '영끌족' 등 차주들의 가계부채 상환 부담이 커질 것으로 보인다.

이 때문에 금리가 0.25%포인트 오르면 1인당 연간 이자 부담이 평균 16만3000원 늘어날 것이라는 전망도 나온다.

박성훈 국민의힘 의원이 이날 한국은행에서 받은 자료를 보면, 지난해 말 가계대출 잔액에 변동금리 대출 비중을 적용한 결과, 대출 금리가 0.25%포인트 오르면 차주의 이자 부담은 3조2000억원 증가하는 것으로 추산됐다.

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가계대출 1993조원에 빚투 36조원…금리 인상 땐 ‘영끌족’ 이자 직격탄

입력 2026.05.28 21:36

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

시중은행 금리 0.25%P 오르면

1인당 이자 연평균 16만원 가중

한국은행 금융통화위원회에서 28일 연내 기준금리 인상을 시사하는 강력한 메시지가 나오면서 ‘영끌족’ 등 차주들의 가계부채 상환 부담이 커질 것으로 보인다.

한은에 따르면 올해 3월 말 기준 가계신용 잔액은 1993조1000억원으로 집계됐다. 지난해 말보다 14조원 늘어난 규모다. 금융위원회가 집계한 4월 말 기준 금융권 주택담보대출도 5조5000억원 증가해 전월 증가폭인 3조원을 웃돌았다.

금리가 오르면 변동금리로 대출을 받은 가계와 자영업자 등이 가장 큰 타격을 받는다. 금리 인상 시 차주들의 이자 부담이 커질 수밖에 없다.

특히 지난 3월 은행권의 신규 가계대출 중 변동금리 비율은 64.5%로 1년 전 42.1%에 비해 22%포인트 증가했다. 통상 금리 인상기엔 고정금리를 택하지만 현재 고정형 대출 금리가 변동형보다 높다보니 시장에서 변동금리를 택하는 경우가 늘어난 것이다.

이 때문에 금리가 0.25%포인트 오르면 1인당 연간 이자 부담이 평균 16만3000원 늘어날 것이라는 전망도 나온다.

박성훈 국민의힘 의원이 이날 한국은행에서 받은 자료를 보면, 지난해 말 가계대출 잔액(1852조7000억원)에 변동금리 대출 비중(약 64.5%)을 적용한 결과, 대출 금리가 0.25%포인트 오르면 차주의 이자 부담은 3조2000억원 증가하는 것으로 추산됐다.

대출을 받아 투자하는 ‘빚투’도 늘어난 상황이다. 금융투자협회 자료를 보면 지난 26일 기준 신용거래융자 잔액은 36조2547억원으로 집계됐다.

박형중 우리은행 이코노미스트는 “한국은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 소득 대비 원리금 상환 부담이 최상위권에 속한다. 추가로 금리가 오르면 이자 부담이 더 심해지고, 그만큼 (소비 등이) 위축될 수 있다”며 “실질적인 경제주체들은 반도체가 끌어올린 성장률을 체감하지 못할 수 있다”고 우려했다.

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