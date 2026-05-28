라오스서 금 캐러 동굴 들어갔다 갇힌 5명, 8일 만에 생존 상태로 발견···구조까지는 난항 예상

라오스에서 폭우로 침수된 동굴에 갇힌 주민 7명 가운데 5명이 8일 만에 생존 상태로 구조대에 발견됐다.

28일(현지시간) 현지 매체 라오션타임스 등에 따르면, 전날 라오스와 태국 구조대는 라오스 중부 사이솜분주 롱쨍 지역의 동굴에서 생존자 5명을 발견했다.

이들 5명을 포함한 현지 주민 7명은 지난 20일 동굴에 들어갔다가 폭우로 동굴 출입구가 물에 잠기면서 내부에 갇혔다. 이들은 금을 찾기 위해 동굴에 들어간 것으로 알려졌다.

태국인 구조대원이 SNS에 공개한 영상에는 잠수 장비를 착용한 대원 2명이 동굴의 좁은 통로에 모여앉은 남성 5명과 대화하는 모습이 담겼다. 이들은 카메라를 향해 “구조대가 이제 도착했어요. 우리는 안전해요. 엄마 아빠가 너무 보고 싶어요”라며 메시지를 보냈다.

이들은 극심한 굶주림과 탈진에 시달렸으나 건강에는 큰 이상이 없어 보였다고 매체는 전했다. 또다른 영상에서는 생존자 발견 직후 동굴 밖에서 구조대원들이 환호하며 서로를 끌어안는 모습도 담겼다.

구조대는 생존자들에게 물과 식량, 의약품을 전달하고 있으며 가능한 한 빨리 구조 작업을 진행할 계획이라고 밝혔다. 대형 발전기로 동굴의 물을 빼 생존자들이 보다 쉽게 빠져나올 수 있게 한다는 계획이다.

그러나 구조는 쉽지 않을 전망이다. 동굴의 통로가 폭 50㎝ 정도로 좁은 데다 경사도 심하기 때문이다. 구조대원들이 이들을 찾기 위해 사용한 밧줄의 길이로 보아 주민들은 약 260m 깊이에 있는 것으로 추정된다. 또 계속된 비로 수위가 상승하면서 작업이 중단되기도 했다.

당국은 아직 발견되지 않은 실종자 2명에 대해서도 수색 작업을 벌이고 있다.

한편 지난 25일 현장에 도착한 태국인 구조사 노라셋과 켕카드, 파시 등은 2018년 태국 탐루앙 동굴에 갇힌 유소년 축구팀을 구해내 세계적으로 화제를 모은 이들이기도 하다. 이들은 당시 어린이와 코치 13명을 17일 만에 기적적으로 구해냈다. 이 사고는 다큐멘터리와 넷플릭스 시리즈로도 만들어졌다.