전쟁에 가파른 물가 상승···미 4월 PCE 가격지수 3년 만 최고 수준

미·이란 전쟁에 따른 유가 상승으로 미국의 4월 개인소비지출(PCE) 가격지수 상승률이 약 3년 만에 최고 수준을 기록했다.

미 상무부는 4월 PCE 가격지수가 전년 동월 대비 3.8% 상승했다고 28일(현지시간) 발표했다. 2023년 5월(4.0%) 이후 2년 11개월 만의 가장 큰 상승률이다. 지난 3월은 3.5%였다.

변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 가격지수는 전년 동월 대비 3.3% 올랐다. 2023년 10월 이후 최고치다. 전월 대비로는 0.2% 상승했다.

전년 대비 상승률은 대표지수와 근원지수 모두 다우존스가 집계한 전문가 전망치와 대체로 일치했다. 다만, 전월 대비 상승률은 대표지수와 근원지수 각각 전문가 전망을 0.1%포인트 밑돌았다.

PCE 가격지수 상승률은 이란 전쟁에 따른 고유가 충격으로 지난 2월 이후 상승 폭이 확대되는 추세다.

PCE 가격지수는 미국 거주자들이 상품과 서비스를 구매할 때 지불하는 가격을 측정하는 물가 지표다. 연방준비제도(Fed·연준)는 ‘2% 물가 상승률’이라는 통화정책 목표 달성 여부를 판단할 때 이를 기준으로 삼는다.

연준은 인플레이션이 장기 목표치인 2%를 5년 넘게 웃도는 상황에서 지속적인 물가 상승에 대한 우려가 커지고 있다고 경고해왔다.