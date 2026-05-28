창간 80주년 경향신문

전쟁에 가파른 물가 상승···미 4월 PCE 가격지수 3년 만 최고 수준

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미·이란 전쟁에 따른 유가 상승으로 미국의 4월 개인소비지출 가격지수 상승률이 약 3년 만에 최고 수준을 기록했다.

다만, 전월 대비 상승률은 대표지수와 근원지수 각각 전문가 전망을 0.1%포인트 밑돌았다.

PCE 가격지수 상승률은 이란 전쟁에 따른 고유가 충격으로 지난 2월 이후 상승 폭이 확대되는 추세다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

전쟁에 가파른 물가 상승···미 4월 PCE 가격지수 3년 만 최고 수준

입력 2026.05.28 22:39

수정 2026.05.28 22:43

펼치기/접기
  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

미·이란 전쟁에 따른 유가 상승으로 미국의 4월 개인소비지출(PCE) 가격지수 상승률이 약 3년 만에 최고 수준을 기록했다.

미 상무부는 4월 PCE 가격지수가 전년 동월 대비 3.8% 상승했다고 28일(현지시간) 발표했다. 2023년 5월(4.0%) 이후 2년 11개월 만의 가장 큰 상승률이다. 지난 3월은 3.5%였다.

변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 가격지수는 전년 동월 대비 3.3% 올랐다. 2023년 10월 이후 최고치다. 전월 대비로는 0.2% 상승했다.

전년 대비 상승률은 대표지수와 근원지수 모두 다우존스가 집계한 전문가 전망치와 대체로 일치했다. 다만, 전월 대비 상승률은 대표지수와 근원지수 각각 전문가 전망을 0.1%포인트 밑돌았다.

PCE 가격지수 상승률은 이란 전쟁에 따른 고유가 충격으로 지난 2월 이후 상승 폭이 확대되는 추세다.

PCE 가격지수는 미국 거주자들이 상품과 서비스를 구매할 때 지불하는 가격을 측정하는 물가 지표다. 연방준비제도(Fed·연준)는 ‘2% 물가 상승률’이라는 통화정책 목표 달성 여부를 판단할 때 이를 기준으로 삼는다.

연준은 인플레이션이 장기 목표치인 2%를 5년 넘게 웃도는 상황에서 지속적인 물가 상승에 대한 우려가 커지고 있다고 경고해왔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글