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미, 이란 항공사도 제재…“착륙·급유·항공권 판매 차단”

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본문 요약

이란에 대한 경제적 압박 수위를 높여온 미국 도널드 트럼프 행정부가 이란 항공사에 대한 제재에 나선다.

그는 이란의 페르시아만해협청에 대해 "웃음거리 수준"이라며 이 역시 제재 대상으로 지정했다고 했다.

앞서 재무부는 이날 이란이 호르무즈 해협 통항을 관리한다는 명목으로 최근 설립한 PGSA를 제재 대상에 추가한다고 밝혔다.

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미, 이란 항공사도 제재…“착륙·급유·항공권 판매 차단”

입력 2026.05.28 22:54

  • 최민지 기자

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스콧 베센트 미 재무부 장관 엑스 갈무리

스콧 베센트 미 재무부 장관 엑스 갈무리

이란에 대한 경제적 압박 수위를 높여온 미국 도널드 트럼프 행정부가 이란 항공사에 대한 제재에 나선다.

스콧 베센트 미 재무부 장관은 28일(현지시간) 엑스를 통해 “우리는 이란 항공사 2곳의 착륙과 급유, 항공권 판매를 차단할 예정”이라고 밝혔다. 제재 대상인 항공사 이름은 언급하지 않았다.

베센트 장관은 “이란 정권을 겨냥한 ‘경제적 분노’ 캠페인을 이어가고 있다”며 “이란 군인들은 급여를 받지 못하고 있고, 경찰은 출근하지 않으며 하르그섬(이란의 최대 원유 수출 거점)은 폐쇄된 상태다. 이란 경제와 통화는 급락하고 있다”고도 적었다.

그는 이란의 페르시아만해협청(PGSA)에 대해 “웃음거리 수준”이라며 이 역시 제재 대상으로 지정했다고 했다. 앞서 재무부는 이날 이란이 호르무즈 해협 통항을 관리한다는 명목으로 최근 설립한 PGSA를 제재 대상에 추가한다고 밝혔다.

베선트 장관은 “우리는 어떤 기업이나 국가 기관이 통항료를 지불하거나 이를 인도적 지원금으로 위장하는 행위는 하지 말라고경고해왔다”고 적었다 .

그는 미군의 대이란 해상 봉쇄가 “해상 이란산 원유 물량을 사상 최저치로 떨어뜨렸다”는 주장도 내놨다. 이어 “협상에 만족스러운 결과가 나와야만 이런 하강 국면이 끝날 것”이라고 강조했다.

미국과 이란은 종전을 위한 양해각서(MOU)를 두고 협상을 벌이고 있다. 합의가 임박했다는 기대가 나왔으나 전날부터 양국이 서로의 군사 기지를 공습하는 등 군사적 긴장은 고조되는 중이다.

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