김남준 전 청와대 대변인 4억2370만원 신고···고위공직자 수시재산 공개

김남준 전 청와대 대변인이 본인과 가족 명의로 약 4억2370만원의 재산을 신고했다.

28일 정부공직자윤리위원회가 관보에 공개한 신규·퇴직 고위공직자(지난 2월2~3월1일 신분 변동자 107명) 수시공개 현황을 보면, 김 전 대변인은 본인과 배우자 공동명의인 경기 수원시 아파트와 본인 명의 인천 계양구 아파트 전세권 등으로 4억2200만원을 보유했다.

또 본인과 배우자, 장남과 장녀 명의 KB라이프생명보험과 농협은행, KEB하나은행 등 예금 1억6435만원을 신고했다. 본인과 배우자 명의로 신고한 금융채무와 사인간 채무도 1억8466만원이었다. 김 전 대변인은 지난 2월 말 청와대 대변인을 사퇴하며 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 나섰다.

현직자 중에서는 김용곤 교육부 한경국립대학교 대외부총장이 가장 많은 45억3266만원을 신고했다. 김 부총장은 부친 명의의 강원도 고성과 경기도 시흥의 토지 1억7918만원, 본인과 가족 명의의 서울 서초구·경기도 성남 분당구 아파트를 비롯해 차남 명의의 서울 강서구 아파트 전세권 등 건물 33억4800만원의 재산을 보유했다.

현직자 중 두 번째로 많은 재산을 신고한 김학자 국가인권위원회 상임위원은 44억7320만원의 재산을 보유했다. 김 상임위원은 본인과 배우자 명의의 서울 서초구 방배동 아파트와 서초구 아파트 전세권, 영등포구 오피스텔 등 건물 32억6654만원, 가족 명의의 예금 10억4598만원, 증권 7억317만원 등을 신고했다.

퇴직자 중에서는 강기윤 전 기후에너지환경부 한국남동발전(주) 사장이 가장 많은 162억5842만원을 신고했다.