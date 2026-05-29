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김남준 전 청와대 대변인이 본인과 가족 명의로 약 4억2370만원의 재산을 신고했다.

현직자 중 두 번째로 많은 재산을 신고한 김학자 국가인권위원회 상임위원은 44억7320만원의 재산을 보유했다.

김 상임위원은 본인과 배우자 명의의 서울 서초구 방배동 아파트와 서초구 아파트 전세권, 영등포구 오피스텔 등 건물 32억6654만원, 가족 명의의 예금 10억4598만원, 증권 7억317만원 등을 신고했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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김남준 전 청와대 대변인 4억2370만원 신고···고위공직자 수시재산 공개

입력 2026.05.29 00:00

수정 2026.05.29 00:01

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  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김남준 더불어민주당 인천 계양을 국회의원 보궐선거 후보가 지난 5일 계양구 선거사무소에서 경향신문과 인터뷰를 하고 있다. 경향신문 자료사진

김남준 더불어민주당 인천 계양을 국회의원 보궐선거 후보가 지난 5일 계양구 선거사무소에서 경향신문과 인터뷰를 하고 있다. 경향신문 자료사진

김남준 전 청와대 대변인이 본인과 가족 명의로 약 4억2370만원의 재산을 신고했다.

28일 정부공직자윤리위원회가 관보에 공개한 신규·퇴직 고위공직자(지난 2월2~3월1일 신분 변동자 107명) 수시공개 현황을 보면, 김 전 대변인은 본인과 배우자 공동명의인 경기 수원시 아파트와 본인 명의 인천 계양구 아파트 전세권 등으로 4억2200만원을 보유했다.

또 본인과 배우자, 장남과 장녀 명의 KB라이프생명보험과 농협은행, KEB하나은행 등 예금 1억6435만원을 신고했다. 본인과 배우자 명의로 신고한 금융채무와 사인간 채무도 1억8466만원이었다. 김 전 대변인은 지난 2월 말 청와대 대변인을 사퇴하며 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 나섰다.

현직자 중에서는 김용곤 교육부 한경국립대학교 대외부총장이 가장 많은 45억3266만원을 신고했다. 김 부총장은 부친 명의의 강원도 고성과 경기도 시흥의 토지 1억7918만원, 본인과 가족 명의의 서울 서초구·경기도 성남 분당구 아파트를 비롯해 차남 명의의 서울 강서구 아파트 전세권 등 건물 33억4800만원의 재산을 보유했다.

현직자 중 두 번째로 많은 재산을 신고한 김학자 국가인권위원회 상임위원은 44억7320만원의 재산을 보유했다. 김 상임위원은 본인과 배우자 명의의 서울 서초구 방배동 아파트와 서초구 아파트 전세권, 영등포구 오피스텔 등 건물 32억6654만원, 가족 명의의 예금 10억4598만원, 증권 7억317만원 등을 신고했다.

퇴직자 중에서는 강기윤 전 기후에너지환경부 한국남동발전(주) 사장이 가장 많은 162억5842만원을 신고했다.

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