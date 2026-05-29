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민주당 ‘공천=당선’ 공식 깨지나···전남 22개 시군 절반 ‘무소속·조국당’ 변수

입력 2026.05.29 06:00

수정 2026.05.29 06:02

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제9회 전국동시지방선거 선거운동 기간인 24일 전남 강진군 강진읍 오감통시장에서 더불어민주당 차영수(왼쪽)·무소속 강진원 강진군수 후보가 유세하고 있다. 연합뉴스

제9회 전국동시지방선거 선거운동 기간인 24일 전남 강진군 강진읍 오감통시장에서 더불어민주당 차영수(왼쪽)·무소속 강진원 강진군수 후보가 유세하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당의 전남 독주 체제가 시험대에 올랐다. 22개 시군 중 절반가량이 무소속·조국혁신당 후보와 민주당 후보가 맞붙는 경쟁 지역으로 분류되면서 ‘민주당 공천=당선’ 공식이 흔들릴 수 있다는 관측이 나온다.

28일 지역 정가에 따르면, 민주당과 비민주당 후보 간 대결이 두드러지는 전남 기초단체장 선거는 순천·강진·완도·진도·광양·담양·여수·함평·신안·곡성·구례 등 11곳 안팎으로 꼽힌다. 무소속 후보에 이어 조국혁신당 후보까지 가세하면서 민주당 텃밭으로 꼽히던 전남 선거판도 곳곳에서 접전 양상을 보이고 있다.

무소속 노관규 순천시장 후보가 유세차에 올라 지지를 호소하고 있다. 노관규 후보 캠프 제공

무소속 노관규 순천시장 후보가 유세차에 올라 지지를 호소하고 있다. 노관규 후보 캠프 제공

더불어민주당 정청래 대표가 지난 23일 오후 전남 순천시 신대사거리 인근 도로에서 손훈모 순천시장 후보의 지지를 호소하는 발언을 하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 정청래 대표가 지난 23일 오후 전남 순천시 신대사거리 인근 도로에서 손훈모 순천시장 후보의 지지를 호소하는 발언을 하고 있다. 연합뉴스

무소속 후보 약진은 민주당에 가장 큰 위협 요인이다. 순천은 무소속 현역 단체장인 노관규 시장이 4선에 도전한다. 노 후보는 2006년, 2010년, 2022년 순천시장에 당선됐고 이 중 2010년과 2022년 무소속으로 승리했다. 이번 선거는 민주당 손훈모, 무소속 노관규, 진보당 이성수 후보의 3자 구도로 치러진다.

강진과 진도도 현직 단체장이 무소속으로 민주당 후보와 맞붙는다. 강진에서는 강진원 군수가 불법 당원 모집 관련 징계 논란 끝에 민주당 경선 참여가 불발되자 탈당해 무소속으로 출마했다. 진도에서는 ‘외국인 여성 비하 발언’으로 민주당에서 제명된 김희수 현 군수가 무소속으로 재선에 도전한다.

완도와 광양도 무소속 변수가 있는 지역이다. 완도에서는 민주당 공천 과정에 반발한 김신 후보가 무소속으로 나서 민주당 후보와 접전을 벌이고 있다. 광양은 민주당 정인화 현 시장에게 무소속 후보들이 도전하는 3파전이다.

조국혁신당 세 확장도 민주당 독주 구도를 흔들고 있다. 앞선 전남 기초단체장 재·보궐선거에서 영광·곡성·담양 등 3곳에 후보를 냈던 조국혁신당은 이번에 전남 22개 시군 중 12곳으로 출마 지역을 넓혔다.

담양은 전국에서 유일하게 조국혁신당 소속 현역 기초단체장이 있는 상징 지역이다. 지난해 4월 재보궐선거에서 조국혁신당 1호 단체장으로 당선된 정철원 담양군수가 민주당·무소속 후보와 3파전 구도를 형성하고 있다.

지난 23일 오전 전남 담양군 대전면 일대에서 더불어민주당 박종원·조국혁신당 정철원·무소속 최화삼 담양군수 후보들이 유세하고 있다. 연합뉴스

지난 23일 오전 전남 담양군 대전면 일대에서 더불어민주당 박종원·조국혁신당 정철원·무소속 최화삼 담양군수 후보들이 유세하고 있다. 연합뉴스

여수와 함평, 신안도 조국혁신당 후보와 민주당 후보가 경쟁하는 지역으로 꼽힌다. 곡성은 조국혁신당 후보와 무소속 후보가 단일화해 민주당 후보와 맞대결을 펼친다. 구례는 조국혁신당·무소속 후보들이 가세한 다자 구도로 치러진다.

민주당 내 위기감도 커지고 있다. 당 지도부는 접전 지역을 잇달아 찾아 지원 유세를 벌이며 조직력 결집에 힘을 쏟고 있다. 전남도당도 상대 후보에 대한 대응 수위를 높이며 표심 관리에 나서고 있다.

지병근 조선대 정치외교학과 교수는 “경선 과정에서 잡음이 생기고 경쟁력 있는 후보들이 무소속으로 나서면서 일부 지역에서 민주당 후보와 맞서는 구도가 형성됐다”며 “실제 투표에서는 민주당 쏠림 현상이 여전히 강하게 작동할 가능성이 크다”고 말했다.

다만 지역 안팎에서는 이번 선거가 전남에서 민주당 독주 체제의 균열 폭을 확인하는 시험대가 될 것이라는 데 이견이 없다. 지역 정치권 한 관계자는 “민주당 우세 구도는 여전히 견고하지만 예전처럼 공천만으로는 안심하기 어려운 지역이 크게 늘었다”며 “무소속과 조국혁신당 후보들의 득표력에 따라 선거 이후 호남 정치 지형 변화 가능성도 확인될 것”이라고 말했다.

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