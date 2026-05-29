“1년 가까이 대북방송 때문에 고통받아왔는데, 이재명 대통령이 당선되자마자 중단시켜줬잖아요. 주민들이 좋아하죠.”

북한과 불과 1.8㎞ 떨어진 접경 지역인 인천 강화군 송해면 당산리에 사는 A씨는 최근 지방선거 분위기와 관련해 “이 대통령이 일을 잘하고는 있지만, 표로 연결될지는 잘 모르겠다”고 28일 말했다. 강화 길상면에 사는 B씨는 “강화는 전통적으로 보수세가 강해 이번에도 국민의힘에 힘을 실어줄 가능성이 높다”고 말했다.

대한민국 보수의 심장이 ‘대구’라면 인천 보수의 심장은 ‘강화’라고 할 수 있다. 강화는 대대로 국민의힘 텃밭이다. 지난해 대통령 선거에서도 김문수 국민의힘 후보 손을 들어줬다. 2024년 4월 국회의원 선거에서도 더불어민주당 후보보다 국민의힘 후보가 압도적 지지를 받았다. 2018년 지방선거에서도 인천 10개 군·구 중 민주당이 9곳을 싹쓸이했지만, 강화에서만 국민의힘이 당선됐다.

보수 일색인 강화도 변화 조짐이 나타나고 있다. 지역에선 이 대통령이 지난해 6월 대북방송 중단을 전격 지시하면서 북한이 24시간 반복 송출하던 굉음을 중단한 영향이 큰 것으로 보고 있다. 2024년 7월부터 정부에 대북방송 중단을 요청했지만 꿈쩍도 하지 않던 윤석열 정부를 경험한 주민들로서는 최근 변화를 반색하고 있다. 정부 여당에 대한 우호적인 분위기도 감지된다.

강화군수 선거는 이번이 네 번째 도전인 한연희 민주당 후보(66)와 재선을 노리는 박용철 국민의힘 후보(61), 무소속 문경신 후보(65) 등 3파전이다.

한 후보는 강화에는 개발 수요가 많아 힘 있는 여당이 필요하다고 강조한다. 지하철 강화 연장과 경제자유구역 지정 추진, 영종~강화 평화도로 조기 개통 등이 핵심 공약이다. 한 후보는 경기 평택 부시장 등을 지냈다.

박 후보는 이번 선거는 강화의 미래를 결정하는 중요한 계기라며 중단없는 강화 발전을 완성하겠다고 밝혔다. 그러면서 강화경제자유구역 지정과 강화 전철 연장, 국립강화고려박물관 건립 등을 약속했다. 박 후보는 강화 3선 군의원과 인천시의원을 거쳐 2024년 보궐선거에서 강화군수로 당선됐다.

문 후보는 국민의힘에 군의원 후보로 나섰다가 경선에서 탈락하자 무소속 출마했다. 강화군수 비서실장과 강화군 안전경제산업국장 등을 거쳤다.