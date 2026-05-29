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본문 요약

북한과 불과 1.8㎞ 떨어진 접경 지역인 인천 강화군 송해면 당산리에 사는 A씨는 최근 지방선거 분위기와 관련해 "이 대통령이 일을 잘하고는 있지만, 표로 연결될지는 잘 모르겠다"고 28일 말했다.

강화군수 선거는 이번이 네 번째 도전인 한연희 민주당 후보와 재선을 노리는 박용철 국민의힘 후보, 무소속 문경신 후보 등 3파전이다.

한 후보는 강화에는 개발 수요가 많아 힘 있는 여당이 필요하다고 강조한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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  • 정치 선택! 6·3 지방선거

‘인천 보수의 심장’ 강화군, 이번엔 다를까

입력 2026.05.29 06:00

수정 2026.05.29 06:03

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  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

6·3 지방선거 강화군수에 출마한 한연희 민주당·박용철 국민의힘·무소속 문경신 후보(왼쪽부터). 중앙선거관리위원회 제공

6·3 지방선거 강화군수에 출마한 한연희 민주당·박용철 국민의힘·무소속 문경신 후보(왼쪽부터). 중앙선거관리위원회 제공

“1년 가까이 대북방송 때문에 고통받아왔는데, 이재명 대통령이 당선되자마자 중단시켜줬잖아요. 주민들이 좋아하죠.”

북한과 불과 1.8㎞ 떨어진 접경 지역인 인천 강화군 송해면 당산리에 사는 A씨는 최근 지방선거 분위기와 관련해 “이 대통령이 일을 잘하고는 있지만, 표로 연결될지는 잘 모르겠다”고 28일 말했다. 강화 길상면에 사는 B씨는 “강화는 전통적으로 보수세가 강해 이번에도 국민의힘에 힘을 실어줄 가능성이 높다”고 말했다.

대한민국 보수의 심장이 ‘대구’라면 인천 보수의 심장은 ‘강화’라고 할 수 있다. 강화는 대대로 국민의힘 텃밭이다. 지난해 대통령 선거에서도 김문수 국민의힘 후보 손을 들어줬다. 2024년 4월 국회의원 선거에서도 더불어민주당 후보보다 국민의힘 후보가 압도적 지지를 받았다. 2018년 지방선거에서도 인천 10개 군·구 중 민주당이 9곳을 싹쓸이했지만, 강화에서만 국민의힘이 당선됐다.

보수 일색인 강화도 변화 조짐이 나타나고 있다. 지역에선 이 대통령이 지난해 6월 대북방송 중단을 전격 지시하면서 북한이 24시간 반복 송출하던 굉음을 중단한 영향이 큰 것으로 보고 있다. 2024년 7월부터 정부에 대북방송 중단을 요청했지만 꿈쩍도 하지 않던 윤석열 정부를 경험한 주민들로서는 최근 변화를 반색하고 있다. 정부 여당에 대한 우호적인 분위기도 감지된다.

강화군수 선거는 이번이 네 번째 도전인 한연희 민주당 후보(66)와 재선을 노리는 박용철 국민의힘 후보(61), 무소속 문경신 후보(65) 등 3파전이다.

한 후보는 강화에는 개발 수요가 많아 힘 있는 여당이 필요하다고 강조한다. 지하철 강화 연장과 경제자유구역 지정 추진, 영종~강화 평화도로 조기 개통 등이 핵심 공약이다. 한 후보는 경기 평택 부시장 등을 지냈다.

박 후보는 이번 선거는 강화의 미래를 결정하는 중요한 계기라며 중단없는 강화 발전을 완성하겠다고 밝혔다. 그러면서 강화경제자유구역 지정과 강화 전철 연장, 국립강화고려박물관 건립 등을 약속했다. 박 후보는 강화 3선 군의원과 인천시의원을 거쳐 2024년 보궐선거에서 강화군수로 당선됐다.

문 후보는 국민의힘에 군의원 후보로 나섰다가 경선에서 탈락하자 무소속 출마했다. 강화군수 비서실장과 강화군 안전경제산업국장 등을 거쳤다.

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